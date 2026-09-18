22 सितंबर से फिर थमेंगे पंजाब रोडवेज के पहिए, कर्मियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल और घेराव की चेतावनी

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (पंजाब 25/11) ने अपनी मांगों को लेकर 22 सितंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े चार साल से कर्मचारियों को नियमित करने और ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने के नाम पर केवल बैठकें कर रही है।

अब तक करीब 60 से 65 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। गिल ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले ठेका कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें पूरी वेतन सुविधाएं देने का वादा किया था। इसके बावजूद परिवहन विभाग में अब तक एक भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया।