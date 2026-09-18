जागरण संवाददाता, फाजिल्का। सीमावर्ती जिले फाजिल्का में शुक्रवार की सुबह उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब कई प्रमुख स्कूलों में ऑनलाइन धमकी भरे मैसेज पहुंचे। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बिना कोई जोखिम उठाए तुरंत कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर भिजवा दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीमें, बम निरोधक दस्ता और एंटी-सबोटाज टीम तुरंत संबंधित स्कूल परिसरों में पहुंचीं। पुलिस अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में लेकर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि खबर लिखे जाने तक किसी भी स्कूल परिसर से कोई भी संदिग्ध वस्तु या सामग्री बरामद नहीं हुई है।