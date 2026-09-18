बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में वीसी के पास पहुंचे प्रगट सिंह, भर्ती व खरीद अनियमितताओं पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सामने आई कथित भर्ती गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रगट सिंह शुक्रवार वाइस चांसलर डाॅ. राजेंद्र बंसल से मिलने पहुंचे।इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूरे मामले की पारदर्शी जांच करवाने की मांग उठाई।

उप-कुलपति से मुलाकात के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रगट सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कई ऐसे पदों पर भर्तियां की गई हैं, जिनकी विभागीय स्वीकृति तक नहीं थी। यही नहीं, कुछ नियुक्तियों पर करीब सवा-सवा लाख रुपये तक की भारी-भरकम राशि खर्च किए जाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि यह सीधे तौर पर विद्यार्थियों के भविष्य और सार्वजनिक धन से जुड़ा मामला है, इसलिए इसमें कोई भी लीपापोती नहीं होनी चाहिए।