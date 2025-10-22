लुधियाना में लोहारा पुल पर खौफनाक हादसा, बेकाबू गैस टैंकर ने तीन वाहनों को रौंदा; तीन घायल"

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लोहारा पुल पर बुधवार रात एक तेज रफ्तार गैस टैंकर ने तीन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही चौकी मराडो की पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर के चालक तथा टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। क्षतिग्रस्त वाहनों को भी मौके से हटवाया गया।