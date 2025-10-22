Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लुधियाना में लोहारा पुल पर खौफनाक हादसा, बेकाबू गैस टैंकर ने तीन वाहनों को रौंदा; तीन घायल"

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:54 PM (IST)

    लुधियाना के लोहारा पुल पर एक तेज रफ्तार गैस टैंकर ने तीन वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। टैंकर दोराहा की ओर से आ रहा था और लोहारा पुल पर ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने टैंकर और चालक को कब्जे में ले लिया है, और घायलों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओवरस्पीड गैस टैंकर ने कार और दो बाइक सवारों को मारी टक्कर, तीन जख्मी (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। लोहारा पुल पर बुधवार रात एक तेज रफ्तार गैस टैंकर ने तीन वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही चौकी मराडो की पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर के चालक तथा टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। क्षतिग्रस्त वाहनों को भी मौके से हटवाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार गैस का टैंकर दोराहा की ओर से लुधियाना आ रहा था। लोहारा पुल पर पहुंचते ही टैंकर की ब्रेक फेल हो गई, जिससे यह सड़क पार कर रहे बाइक और कार सवारों को टक्कर मारते हुए घसीटता चला गया। इस दुर्घटना में तीन बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने कहा कि घायलों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।