लुधियाना में नशे का इंजेक्शन लगाने से इकलौते बेटे की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। डाबा के सुंदर नगर इलाके में मंगलवार को नशे का इंजेक्शन लगाने से एक युवक की मौत हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना डाबा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक जसविंदर (30) के परिजनों को सूचित किया। हालांकि, परिवार ने पुलिस को कार्रवाई करने से मनाकर दिया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एसएचओ कुलवंत कौर ने बताया कि उन्हें सुबह 11 बजे सूचना मिली थी कि एक प्लाट में युवक का शव मिला है। जांच के दौरान पता चला कि जसविंदर डिप्रेशन का शिकार था। मंगलवार सुबह वह घर से निकला और इलाके के प्लाट में पहुंचा। उसने प्लाट में पड़ी हुई सिरिंज को उठाकर अपने हाथ पर लगा लिया, जिसके बाद उसे अटैक आया और मौत हो गई। जसविंदर परिवार का इकलौता बेटा था और जब परिवार को इस घटना का पता चला तो उनका रो-रोकर बुरा हाल था।

जसविंदर पहले नशा करने का आदी था और हाल ही में नशा छुड़ाओ केंद्र से आया था। वह नशा छोड़ चुका था, लेकिन डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि वह बेरोजगार था और शादीशुदा नहीं था। परिवार ने अभी तक पुलिस को बयान नहीं दिया है और कार्रवाई न करने की बात कही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त प्लाट में लोग नशा करने के लिए आते हैं।