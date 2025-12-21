लुधियाना: विभिन्न सड़क हादसों में एक की मौत, दूसरा जख्मी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। शहर के अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। संबंधित थानों की पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ दो केस दर्ज कर मामलों की जांच शुरू कर दी है।

पहले मामले में ट्रक की टक्कर से व्यक्ति की मौत हो गई। थाना मोती नगर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक की पहचान नवल कुमार (46) के रूप में हुई है। न्यू आंबेडकर नगर निवासी रोहित कुमार ने बताया कि 19 दिसंबर की रात के 8:15 बजे उसके पिता नवल कुमार कास से छुट्टी होने के बाद बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे और वह भी उनके पीछे ही जा रहा था।

जब वह कानपुरीया ढाबा के नजदीक पहुंचे तो अज्ञात चालक ने अपने ट्रक से उसके पिता को टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी डीएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरे मामले में कार की टक्कर से व्यक्ति जख्मी हो गया। थाना डेहलों में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव झम्मट निवासी कमलजीत सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर को वह अपने बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहा था।