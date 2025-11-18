लुधियाना ग्रेनेड साजिश: जांच करने पहुंची एनआईए की टीम, अब तक 10 संदिग्धों की हो चुकी है गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में हाल ही में विफल की गई आईएसआई आतंकी साजिश की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) शामिल हो गई है। तीन दिन पहले एनआईए की टीम लुधियाना पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हैंड ग्रेनेड हमले की योजना की सभी जानकारियां एकत्र की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में पुलिस ने पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकी साजिश और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए शहर का दौरा किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनआईए की टीम, जिसका नेतृत्व एक डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे थे, ने शुक्रवार को शहर का दौरा किया। उन्होंने आतंकी साजिश और विदेशी हैंडलर्स की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की।