लुधियाना ग्रेनेड साजिश: जांच करने पहुंची एनआईए की टीम, अब तक 10 संदिग्धों की हो चुकी है गिरफ्तारी
लुधियाना में आईएसआई की आतंकी साजिश नाकाम होने के बाद एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हैंड ग्रेनेड हमले की योजना से जुड़ी जानकारी जुटाई। पुलिस ने इस मामले में आईएसआई से जुड़े 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में हाल ही में विफल की गई आईएसआई आतंकी साजिश की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) शामिल हो गई है। तीन दिन पहले एनआईए की टीम लुधियाना पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हैंड ग्रेनेड हमले की योजना की सभी जानकारियां एकत्र की।
इस मामले में पुलिस ने पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकी साजिश और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए शहर का दौरा किया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनआईए की टीम, जिसका नेतृत्व एक डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे थे, ने शुक्रवार को शहर का दौरा किया। उन्होंने आतंकी साजिश और विदेशी हैंडलर्स की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की।
एनआईए के अधिकारियों ने डीएसपी रैंक के अधिकारी से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने लुधियाना के घनी आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने आतंक फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया। अब विदेशी हैंडलर्स एनआईए की रडार पर हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।