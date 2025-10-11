7 अक्टूबर को लुधियाना के होटल में नागालैंड के युवक ने लिया कमरा, फिर दो दिन बाद हुआ कुछ ऐसा; फटाफट बुलानी पड़ी पुलिस 

संवाद सहयोगी, लुधियाना। नागालैंड के एक युवक ने लस्सी वाला चौक के निकट स्थित एक होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना तब सामने आई जब युवक वीरवार की रात तक कमरे से बाहर नहीं आया और होटल के कर्मचारियों ने उसकी जांच की। मृतक की पहचान 21 वर्षीय हटोवी सेमा के रूप में हुई है, जो नागालैंड का निवासी था।

घटना की जानकारी मिलते ही थाना डिवीजन नंबर एक की टीम मौके पर पहुंची। होटल कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया। सूत्रों के अनुसार, हटोवी कश्मीर के एक होटल में काम करता था, लेकिन हाल ही में उसने वहां से काम छोड़ दिया था।

सात अक्टूबर को वह लस्सी वाला चौक के पास एक होटल में ठहरा। नौ अक्टूबर को जब वह पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं आया तो होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ। जब वे उसके कमरे में गए तो दरवाजा नहीं खुला।