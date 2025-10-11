Language
    7 अक्टूबर को लुधियाना के होटल में नागालैंड के युवक ने लिया कमरा, फिर दो दिन बाद हुआ कुछ ऐसा; फटाफट बुलानी पड़ी पुलिस 

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:34 AM (IST)

    लुधियाना में नागालैंड के 21 वर्षीय हटोवी सेमा ने एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक पहले कश्मीर में काम करता था।

    नागालैंड के युवक ने होटल के कमरे में आत्महत्या की। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। नागालैंड के एक युवक ने लस्सी वाला चौक के निकट स्थित एक होटल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना तब सामने आई जब युवक वीरवार की रात तक कमरे से बाहर नहीं आया और होटल के कर्मचारियों ने उसकी जांच की। मृतक की पहचान 21 वर्षीय हटोवी सेमा के रूप में हुई है, जो नागालैंड का निवासी था।

    घटना की जानकारी मिलते ही थाना डिवीजन नंबर एक की टीम मौके पर पहुंची। होटल कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया। सूत्रों के अनुसार, हटोवी कश्मीर के एक होटल में काम करता था, लेकिन हाल ही में उसने वहां से काम छोड़ दिया था।

    सात अक्टूबर को वह लस्सी वाला चौक के पास एक होटल में ठहरा। नौ अक्टूबर को जब वह पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं आया तो होटल कर्मचारियों को संदेह हुआ। जब वे उसके कमरे में गए तो दरवाजा नहीं खुला।

    किसी तरह अंदर दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि उसका शव फंदे से लटका हुआ था और आसपास खून बिखरा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पहले अपने हाथ की नस काटने का प्रयास किया और फिर फंदा लगा लिया। पुलिस ने उसके आधार कार्ड को कमरे से बरामद किया और परिवार को सूचित कर दिया। मामले की जांच जारी है।