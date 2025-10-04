Language
    मुठभेड़ में कार्तिक बग्गन हत्याकांड का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर घायल, विक्की निहंग के दोनों पैरों में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:31 PM (IST)

    लुधियाना में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्तिक बग्गन हत्याकांड के मोस्ट वांटेड शार्प शूटर गुरप्रीत सिंह उर्फ विक्की निहंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि विक्की निहंग सिधवांबेट इलाके में घूम रहा है। पुलिस ने नाके पर रोका तो उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में विक्की की दोनों टांगों पर गोली लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    मुठभेड़ में कार्तिक बग्गन हत्याकांड का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर घायल। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्तिक बग्गन हत्याकांड का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर गुरप्रीत सिंह उर्फ विक्की निहंग, निवासी निवासी अवाना बाड़ेवाल और पुलिस के बीच शनिवार को जगराओं के गांव बंगसीपुरा ड्रेन पुल पर मुठभेड़ हो गई। पुलिस से बचने के लिए आरोपित ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसकी दोनों टांगों में गोली लगी, जिससे घायल हो गया और फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    एजीटीएफ (मोहाली) की टीम को सूचना मिली थी कि विक्की निहंग सिधवांबेट इलाके में घूम रहा है। इसके बाद एजीटीएफ की टीम के इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह व इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह की अगुवाई में टीम एक शार्प शूटर का पीछा करते हुए थाना सिधवांबेट के क्षेत्र में पहुंची। पुलिस ने नाके पर रोका तो उसने मोटरसाइकिल भगाकर निकल गया।

    पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने बंगसीपुरा ड्रेन के पास गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में दो गोलियां उसकी दोनों टांगों पर लगीं और वह घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस को मौके से एक पिस्तौल और चार कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विक्की निहंग की गिरफ्तारी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है।

    उसके पास से मिले हथियारों और मोबाइल डाटा की जांच के बाद पंजाब में सक्रिय गैंग्सटर नेटवर्क और विदेश से मिलने वाले आदेशों की कड़ियां खुल सकती हैं। डीजीपी ने एक्स पर लिखा, विदेशी हैंडलरों से जुड़ा था नेटवर्क डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी कि पंजाब एंटी-गैंग्सटर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। आरोपित विक्की पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम देने की तैयारी में था। वह विदेश में बैठे गैंगस्टरों डानी बल और मुन्ना घनश्यामपुरिया का सहयोगी है।

    आरोपित लुधियाना में 23 अगस्त 2025 को की गई इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्तिक बग्गन की हत्या के मामले में वांछित था। जनवरी 2025 में भी इसे एसएएस नगर से 2 अवैध विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था।

    गिरफ्तार आरोपित और उसके साथियों को विदेश में बैठे हैंडलरों द्वारा पंजाब में सनसनीखेज हत्याएं करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें इस गिरफ्तारी के बाद टाल दिया गया है। पुलिस के अनुसार, कार्तिक बग्गन और मोहन कनौजिया के गैंग्सटर विशाल गिल से करीबी संबंध थे और उनकी कई लोगों से पुरानी रंजिश भी चल रही थी।

    गैंगस्टर गोपी और कौशल ने ली थी जिम्मेदारी इन्फ्लुएंसर कार्तिक बग्गन उर्फ विक्रांत की हत्या की जिम्मेदारी गैंग्सटर गोपी घनश्यामपुर ग्रुप और गैंग्सटर कौशल चौधरी ने ली थी। इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि सत श्री अकाल मेरे सारे भाइयों को। जो लुधियाना (बस्ती जोधेवाल) में कार्तिक बग्गन का कत्ल हुआ है। इसकी जिम्मेदारी मैं डानी बल्ल मोहब्बत रंधावा, अमर खबे प्रभ दासवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। यह हमारे खास भाइयों के साथ रंजिश रखता था।