मुठभेड़ में कार्तिक बग्गन हत्याकांड का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर घायल, विक्की निहंग के दोनों पैरों में लगी गोली

संवाद सहयोगी, जगराओं (लुधियाना)। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्तिक बग्गन हत्याकांड का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर गुरप्रीत सिंह उर्फ विक्की निहंग, निवासी निवासी अवाना बाड़ेवाल और पुलिस के बीच शनिवार को जगराओं के गांव बंगसीपुरा ड्रेन पुल पर मुठभेड़ हो गई। पुलिस से बचने के लिए आरोपित ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसकी दोनों टांगों में गोली लगी, जिससे घायल हो गया और फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

एजीटीएफ (मोहाली) की टीम को सूचना मिली थी कि विक्की निहंग सिधवांबेट इलाके में घूम रहा है। इसके बाद एजीटीएफ की टीम के इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह व इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह की अगुवाई में टीम एक शार्प शूटर का पीछा करते हुए थाना सिधवांबेट के क्षेत्र में पहुंची। पुलिस ने नाके पर रोका तो उसने मोटरसाइकिल भगाकर निकल गया।

पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने बंगसीपुरा ड्रेन के पास गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में दो गोलियां उसकी दोनों टांगों पर लगीं और वह घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस को मौके से एक पिस्तौल और चार कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विक्की निहंग की गिरफ्तारी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है।

उसके पास से मिले हथियारों और मोबाइल डाटा की जांच के बाद पंजाब में सक्रिय गैंग्सटर नेटवर्क और विदेश से मिलने वाले आदेशों की कड़ियां खुल सकती हैं। डीजीपी ने एक्स पर लिखा, विदेशी हैंडलरों से जुड़ा था नेटवर्क डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी कि पंजाब एंटी-गैंग्सटर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। आरोपित विक्की पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम देने की तैयारी में था। वह विदेश में बैठे गैंगस्टरों डानी बल और मुन्ना घनश्यामपुरिया का सहयोगी है।

आरोपित लुधियाना में 23 अगस्त 2025 को की गई इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्तिक बग्गन की हत्या के मामले में वांछित था। जनवरी 2025 में भी इसे एसएएस नगर से 2 अवैध विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपित और उसके साथियों को विदेश में बैठे हैंडलरों द्वारा पंजाब में सनसनीखेज हत्याएं करने के निर्देश दिए गए थे, जिन्हें इस गिरफ्तारी के बाद टाल दिया गया है। पुलिस के अनुसार, कार्तिक बग्गन और मोहन कनौजिया के गैंग्सटर विशाल गिल से करीबी संबंध थे और उनकी कई लोगों से पुरानी रंजिश भी चल रही थी।