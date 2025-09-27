Language
    लुधियाना में नाबालिग के प्रेम विवाह और बच्चे के जन्म के बाद पति पर पॉक्सो एक्ट के तहत जीरो FIR, बिहार स्थानांतरित हुआ केस

    By Harvinder Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:37 PM (IST)

    जगराओं में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के प्रेम विवाह और बच्चे के जन्म के बाद पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत जीरो एफआईआर दर्ज हुई। पीड़िता ने 2022 में बिहार में अमरजीत पदार से शादी की थी। बच्चे के जन्म के बाद मामला सामने आया जिसके चलते कार्रवाई की गई और मामला बिहार स्थानांतरित कर दिया गया।

    14 वर्ष की लडक़ी के साथ शादी रचाने वाले दूल्हे के खिलाफ मुकदमा (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जगराओं। 14 वर्ष की नाबालिक लडक़ी के साथ लव मैरिज करने के बाद लडक़ी को बच्चा पैदा होने पर मामला सामने आने से थाना जोधां में लडक़ी के पति के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए थाना साहिबपुर कमाल जिला बेगूसराय बिहार को भेज दिया किया।

    थाना जोधां के प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़त लडक़ी ने पुविल को दिए बयान में कहा कि उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है। उसके माता-पिता मेहनत मजदूरी का काम करते थे। उसकी दोस्ती वर्ष 2021 में अमरजीत पदार पुत्र बिनेश पदार निवासी आहो राजोरा थाना साहिबपुर कमाल जिला बेगूसराय बिहार के साथ हो गई थी।

    जो की रिश्तेदारी में उसके मामा का लडक़ा लगता है । उन्होंने वर्ष 2022 में अपने माता-पिता को बताएं बगैर बिहार में जाकर मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद कुछ दिन वे अपने ससुराल घर रही लेकिन उसके सास ससुर ने उन्हें अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया।

    जिसके बाद हम दोनों पति-पत्नी जय नगर दिल्ली में रहने लगे। वहां पर दो-तीन वर्ष किराय के मकान में रहे और अब जब वह गर्भवती हो गई तो उपचार के लिए मेरा पति अमरजीत पोदार मुझे मेरे माता-पिता के पास ले आया। जहां पर सिविल अस्पताल में दवाई चलती रही और 25 सितंबर को सिविल अस्पताल में उसने एक लडक़े को जन्म दिया।

    नाबालिग लडक़ी के बच्चा पैदा होने के संबंध में अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। जिस पर अमरजीत पदार के खिलाफ थाना जोधा में पास्को एक्ट के तहत जीरो एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने बिहार में भेज दी गई।