Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पराली न जलाएं, सरकार दे रही सब्सिडी', खन्ना में कृषि मंत्री तरुणप्रीत सिंह की किसानों से अपील

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:16 PM (IST)

    कृषि विभाग ने खन्ना में किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया जिसमें मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने किसानों को पराली न जलाने की सलाह दी। उन्होंने पराली जलाने से होने वाले नुकसान और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के बारे में बताया। मंत्री सौंद ने पराली न जलाने वाले किसानों की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद की किसानों से पराली न जलाने की अपील (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, खन्ना। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से गाँव देहडू (खन्ना) में बुधवार को ब्लॉक स्तरीय किसान जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास, पंचायत, श्रम, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे और किसानों को पराली प्रबंधन व रबी फसलों के बारे में जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री सौंद ने किसानों से अपील की कि वे धान की पराली को न जलाएँ, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचता है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से न सिर्फ मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि पशुओं और फसलों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को पराली प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक मशीनरी खरीदने पर भारी सब्सिडी दे रही है, ताकि किसान पराली को सही तरीके से संभाल सकें।

    उन्होंने कहा कि “आज के हालात में जल और भूमि का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। खेतों में पराली न जलाकर हम भूमि की उर्वरता और पर्यावरण दोनों को बचा सकते हैं।” मंत्री सौंद ने उन किसानों की सराहना की जिन्होंने पराली न जलाकर मिसाल कायम की है। इस अवसर पर गाँव दहिरू के मनदीप सिंह, गाँव रतनहेड़ी के अमरजीत सिंह, गाँव मोहनपुर के चरणजीत सिंह, गाँव लिबड़ा के दविंदर सिंह और गाँव गंडूआ के गुरइकबाल सिंह को सम्मानित किया गया।

    इस अवसर पर गुरु नानक राष्ट्रीय महाविद्यालय, दोराहा के विद्यार्थियों ने भी किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया। शिविर में चेयरमैन मार्केट कमेटी खन्ना जगतार सिंह गिल रतनहेड़ी, एसडीएम खन्ना डॉ. बलजिंदर सिंह ढिल्लों, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरदीप सिंह, ब्लॉक कृषि अधिकारी रमिंदर सिंह, नायब तहसीलदार मनप्रीत सिंह, किसान विंग अध्यक्ष यादविंदर सिंह बिट्टू लिबड़ा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।