लुधियाना: जोरदार धमाके के साथ मिनी ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की दर्दनाक मौत
लुधियाना में भाईवाला चौक के पास फ्लाई ओवर पर एक मिनी ट्रक डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। आशंका है कि ड्राइवर को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। दुर्घटना में ड्राइवर केबिन में फंस गया और आग में झुलसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक में दवाइयां और गर्म कपड़े थे, जो आग में जल गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और शव को बाहर निकाला।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। भाईवाला चौक के पास फ्लाई ओवर के ऊपर शुक्रवार की देर रात एक मिनी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में मिनी ट्रक डिवाइडर के साथ टकराया और विस्फोट के साथ उसमें आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर की आंख लग गई और ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर या अन्य वाहन से टकरा गया।
दुर्घटना में ड्राइवर साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंसा रहा और आग लगने से वह झुलस गया। साथ ही मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दो दमकलों ने आग पर काबू पाया।
मिली जानकारी के अनुसार लगभग सवा दस बजे उक्त ट्रक फ्लाई ओवर के ऊपर भारत नगर चौक की ओर से एमबीडी माल की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक जोरदार धमका हुआ और ट्रक में आग लग गई। बताया जाता है कि ट्रक में दवाईयां, गर्म कपड़े और अन्य सामान था।
आग के कारण सामान जल गया। खासबात यह है कि दमकलों के पहुंचने से पहले ट्रक में कई धमाके हुए। आशंका जताई जा रही है कि रखी गई दवाईयां व अन्य ज्वलनशील पदार्थ के कारण विस्फोट हुए। मौके पर पहुंची दमकल के अधिकारी राजिंदर कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही घटना की सूचना मिली, तो चंद मिनटों में दमकलें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया।
साथ ही ट्रक में बचाकूचा सामान निकाला, ताकि आग न भड़के। केबिन को ठंडा करने के बाद शव को बाहर निकाला और उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया। रात का समय होने के कारण फ्लाई ओवर पर वाहनों की संख्या नहीं के बराबर थी। बताया जाता है कि ट्रक सीएनजी था और यदि उसमें आग लगने के बाद विस्फोट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
