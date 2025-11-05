पंजाब में गिरा पारा, बठिंडा, फरीदकोट और रोपड़ में रात का तापमान पहुंचा 12 डिग्री; 7 जिलों में बारिश की संभावना

जागरण संवाददाता, लुधियाना। नवंबर के पहले सप्ताह में रात का तापमान गिरने लगा है। सोमवार को बठिंडा, फरीदकोट व रोपड़ में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं, फिरोजपुर व फाजिल्का में रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से एक डिग्री कम था।

वहीं, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, गुरदासपुर, एसबीएस नगर व पटियाला में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। इन सभी जिलों में रात का तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दूसरी तरफ दिन का तापमान भी अब ज्यादातर जिलों में 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है।