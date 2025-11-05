पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला लुधियाना से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान लुधियाना के फतेहगढ़ के गांव बग्गा कलां निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई है।

पुलिस उसे लेकर गोरखपुर पहुंची और अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। हालांकि, इस मामले की पृष्ठभूमि को लेकर पुलिस को अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। ज्ञात हो कि 30 अक्टूबर को सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था।

फोन करने वाले ने अपना नाम अजय यादव, निवासी जवनिया आरा बताया। आरोप है कि उसने खुद को अभिनेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बताते हुए फोन पर गाली-गलौज की और सांसद को गोली मारने की धमकी दी। उसने कहा कि रवि किशन जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए वह उन्हें गोली मार देगा।

जब सचिव ने कहा कि सांसद ने कभी किसी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है तो उसने कहा कि चार दिन बाद जब वह बिहार आएंगे तो गोली मार देगा। इसके बाद सांसद के निजी सचिव और पीआरओ ने वहां के एसएसपी को मामले की जानकारी दी। सर्विलांस और साइबर सेल की टीम ने जब कॉल डिटेल्स की जांच की, तो पता चला कि आरोपित लुधियाना जिले में है।