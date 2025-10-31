पंजाब का मालेरकोटला बनेगा स्पोर्ट्स हब, 16 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 57 मॉडल खेल मैदान

संवाद सूत्र, मालेरकोटला। पंजाब सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने व गांवों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जिला मालेरकोटला में 16 करोड़ 02 लाख 51 हजार रुपये की लागत से 57 माडल खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं।

विधानसभा हलका मालेरकोटला में लगभग 6 करोड़ 89 लाख 29 हजार रुपये की लागत से 30 व अमरगढ़ हलके में 09 करोड़ 13 लाख 22 हजार रुपये की लागत से 27 माडल खेल मैदान बनाए जाएंगे। विधायक डॉ. जमील उर रहमान ने कहा कि पंजाब सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है व गांवों में खेल मैदानों के निर्माण से युवाओं को नई दिशा व मंच मिलेगा। यह मैदान केवल खेल गतिविधियों के लिए नहीं होंगे, बल्कि गांवों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को मजबूत करने का केंद्र बनेंगे।

यह प्रोजेक्ट पूरे राज्य में 3117 माडल खेल मैदान बनाने के लिए 966 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया गया है। इन मॉडल खेल मैदानों में ओपन जिम, बास्केटबाल, वालीबाल, हाकी व क्रिकेट मैदान जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि हर क्षेत्र का प्रतिभाशाली युवा आगे आ सके।

यह योजना न सिर्फ खेल मैदान बनाने की है, बल्कि गांवों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की भी है। आने वाले छह महीनों में कई मैदान पूरी तरह तैयार हो जाएंगे।



उन्होंने कहा कि पंजाब की असली ताकत उसके गांव हैं। अगर गांव मजबूत होंगे, तो पंजाब मजबूत होगा। ये मॉडल खेल मैदान गांवों की धड़कन बनेंगे, जहां बच्चे खेलेंगे, लोग एकजुट होंगे व गांव की आत्मा जीवित रहेगी।