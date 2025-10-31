Language
    पंजाब का मालेरकोटला बनेगा स्पोर्ट्स हब, 16 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 57 मॉडल खेल मैदान

    By Sachin Dhanjas Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    पंजाब सरकार मालेरकोटला में 16 करोड़ रुपये से 57 मॉडल खेल मैदान बना रही है। मालेरकोटला हलके में 30 और अमरगढ़ में 27 मैदान बनेंगे। इन मैदानों में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो युवाओं को नशे से दूर रखने और गांवों को मजबूत करने में मदद करेंगी। यह प्रोजेक्ट पंजाब सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

     हलका मालेरकोटला में 30 गांवों में लगभग 16 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से तैयार होंगे मैदान (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, मालेरकोटला। पंजाब सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने व गांवों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जिला मालेरकोटला में 16 करोड़ 02 लाख 51 हजार रुपये की लागत से 57 माडल खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं।

    विधानसभा हलका मालेरकोटला में लगभग 6 करोड़ 89 लाख 29 हजार रुपये की लागत से 30 व अमरगढ़ हलके में 09 करोड़ 13 लाख 22 हजार रुपये की लागत से 27 माडल खेल मैदान बनाए जाएंगे।

    विधायक डॉ. जमील उर रहमान ने कहा कि पंजाब सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है व गांवों में खेल मैदानों के निर्माण से युवाओं को नई दिशा व मंच मिलेगा। यह मैदान केवल खेल गतिविधियों के लिए नहीं होंगे, बल्कि गांवों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को मजबूत करने का केंद्र बनेंगे।

    यह प्रोजेक्ट पूरे राज्य में 3117 माडल खेल मैदान बनाने के लिए 966 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया गया है। इन मॉडल खेल मैदानों में ओपन जिम, बास्केटबाल, वालीबाल, हाकी व क्रिकेट मैदान जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ताकि हर क्षेत्र का प्रतिभाशाली युवा आगे आ सके।

    यह योजना न सिर्फ खेल मैदान बनाने की है, बल्कि गांवों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की भी है। आने वाले छह महीनों में कई मैदान पूरी तरह तैयार हो जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि पंजाब की असली ताकत उसके गांव हैं। अगर गांव मजबूत होंगे, तो पंजाब मजबूत होगा। ये मॉडल खेल मैदान गांवों की धड़कन बनेंगे, जहां बच्चे खेलेंगे, लोग एकजुट होंगे व गांव की आत्मा जीवित रहेगी।

    डॉ. जमील उर रहमान ने कहा कि यह प्रोजेक्ट युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि जब बच्चों को सुरक्षित व बेहतर खेल स्थान मिलेंगे तो वे गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे।

    आने वाले समय में जब बच्चे इन मैदानों में खेलकर प्रदेश व देश का नाम रोशन करेंगे, तब हमें गर्व होगा कि हमने उनके सपनों को पंख दिए। उन्होंने इसे पंजाब सरकार द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य उपहार बताया, जिसे इतिहास याद रखेगा।