मालेरकोटला में दीवाली और बंदी छोड़ दिवस पर पुलिस का फ्लैग मार्च, SSP की अगुवाई में नागरिकों से सतर्कता की अपील
मालेरकोटला पुलिस ने दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर एसएसपी गगन अजीत सिंह के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला। मार्च का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। एसएसपी ने नागरिकों को सुरक्षित त्योहार मनाने की बधाई दी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस शांति और भाईचारे को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क है।
संवाद सूत्र, मालेरकोटला। दिवाली व बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसएसपी मालेरकोटला गगन अजीत सिंह की अगुआई में पुलिस द्वारा एक विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में एसपी (इन्वेस्टिगेशन) सतपाल सिंह, डीएसपी (सब डिवीजन) मानवजीत सिंह, डीएसपी (स्थानीय) आतिश भाटिया, डीएसपी (स्पेशल ब्रांच) रणजीत सिंह सहित सब डिवीजन मालेरकोटला के प्रमुख अधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा।
मार्च डॉ. जाकिर हुसैन स्टेडियम से शुरू होकर दिल्ली गेट, सरकारी इमामवाड़ा, छोटा चौक, सुनियारा चौक, सदर बाजार, जैन स्थापक चौक होते हुए निकाला गया। इसके बाद पुलिस दस्ता कुलर चौक, हनुमान मंदिर, सरहंदी गेट, जरग चौक, ग्रेवाल चौक, किला रहमतगढ़ व नई कचहरी मार्ग से होते हुए वाहनों द्वारा वापस डॉ. जाकिर हुसैन स्टेडियम पहुंचा, जहां फ्लैग मार्च का समापन हुआ। इसी तरह सब डिवीजन अहमदगढ़ में डीएसपी सुखदेव सिंह व सब डिवीजन अमरगढ़ में डीएसपी यादविंदर सिंह ने अपने अधीन अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला।
एसएसपी गगन अजीत सिंह ने बताया कि मालेरकोटला पुलिस द्वारा आम जनता की सुरक्षा, शांति व भाईचारे को बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है, ताकि नागरिक सुरक्षित व शांतिपूर्ण तरीके से दीवाली का पर्व मना सकें। उन्होंने सभी नागरिकों को त्योहार की बधाई देते हुए अपील की कि यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत हेल्पलाइन 112 या कंट्रोल रूम मालेरकोटला (91155-87100) पर सूचना दें।
