आतंकवाद के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, काउंटर इंटेलिजेंस ने कई जगहों पर की छापामारी

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश को लेकर श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापामारी की। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है।