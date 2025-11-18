Language
    आतंकवाद के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, काउंटर इंटेलिजेंस ने कई जगहों पर की छापामारी

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:06 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापेमारी की। यह कार्रवाई एक डॉक्टर से जुड़े आतंकी साजिश के संदेह में की गई। मामले की जांच जारी है।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश को लेकर श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापामारी की। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। 

