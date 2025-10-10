नहीं रहे कलम के जादूगर... 81 साल की उम्र में डॉ. फकीर चंद शुक्ला निधन

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लघु कथाएं, नाटक और बाल साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक डॉ. फकीर चंद शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 81 वर्षीय शुक्ला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। एक वैज्ञानिक, शिक्षक और साहित्यकार के रूप में जीवनभर सेवाएं देने वाले शुक्ला के निधन से खासकर बाल साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।