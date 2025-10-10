नहीं रहे कलम के जादूगर... 81 साल की उम्र में डॉ. फकीर चंद शुक्ला निधन
लुधियाना से खबर है कि लघु कथाओं और बाल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉ. फकीर चंद शुक्ला का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लघु कथाएं, नाटक और बाल साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक डॉ. फकीर चंद शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 81 वर्षीय शुक्ला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। एक वैज्ञानिक, शिक्षक और साहित्यकार के रूप में जीवनभर सेवाएं देने वाले शुक्ला के निधन से खासकर बाल साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
डॉ. शुक्ला ने लघु कथाएं, नाटक, बाल साहित्य, स्वास्थ्य और विज्ञान विषयों पर 70 से अधिक किताबें लिखीं, जिनका अनुवाद तेलगु, मराठी, गुजराती, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, कन्नड़ और उर्दू में भी हुआ।
