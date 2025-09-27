Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में शादी में खाने की कमी से बवाल, मेहमानों के भूखे रहने पर पिता ने हलवाई की कर दी पिटाई

    By Harvinder Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:31 PM (IST)

    जगराओं में शादी के जागो कार्यक्रम में खाने की कमी होने पर विवाद हो गया। मेहमानों को खाना न मिलने पर लड़के के पिता जोरा सिंह ने हलवाई हरदीप सिंह से गाली-गलौज की और फिर मारपीट की। पुलिस ने जोरा सिंह हरप्रीत सिंह गुरप्रीत सिंह और दिनेश पासवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खाने-पीने की कमी पर हलवाई की पिटाई, चार पर मामला दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जगराओं। शादी के अवसर पर आयोजित जागो प्रोग्राम के दौरान खाने-पीने का सामान घट जाने से नाराज परिवार के सदस्यों ने हलवाई और उसके मामा के बेटे की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद थाना हठूर में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एएसआइ सुलखान सिंह ने बताया कि लवप्रीत सिंह, निवासी गांव टिब्बा, थाना शेरपुर, जिला संगरूर ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि गुरप्रीत सिंह, निवासी गांव नथोवाल, के घर में शादी के उपलक्ष्य में जागो का कार्यक्रम चल रहा था।

    इस कार्यक्रम में उनकी बुआ का बेटा हरदीप सिंह, निवासी गांव किशनगढ़ छन्ना, हलवाई के रूप में आया था। कार्यक्रम में अधिक भीड़ होने के कारण खाने-पीने का सामान कम हो गया। रात 10:30 बजे के करीब जब टेबलों पर बैठे मेहमानों के पास खाना नहीं पहुंचा, तो शादी वाले लड़के के पिता जोरा सिंह ने हरदीप सिंह हलवाई से गाली-गलौज की।

    इसके बाद उनका बेटा हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और उनका नौकर दिनेश पासवान ने हरदीप सिंह की बुरी तरह से पिटाई की। लवप्रीत सिंह की शिकायत पर जोरा सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और दिनेश पासवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।