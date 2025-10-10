लुधियाना में चोरी का सनसनीखेज खेल, कूड़ा बीनने वाली चार महिलाएं डॉक्टर के घर में दीवार फांदकर घुसीं; पुलिस ने दबोचा

संवाद सूत्र, लुधियाना। न्यू लाजपत नगर स्थित डाक्टर के घर में घुसकर चोरी करने वाली चार महिलाओं को थाना डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उनकी अन्य दो महिला साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बब्ली उर्फ गड़वी, काजल, पिंकी, निकडी के रूप में हुई है, जबकि फरार महिलाओं की पहचान गीता और माइया के रूप में हुई है। सभी महिलाएं सड़कों से कूड़ा बीनने का काम करती है और प्रेम नगर में झुग्गियों में रहती है।



चौंकी इंचार्ज कोचर मार्केट लखविंदर मसीह के मुताबिक गांव मानकी, मलेरकोटला निवासी गुरशरण सिंह ने बयानों में बताया था कि वह न्यू लाजपत नगर स्थित डाक्टर तनवीर सिंह भुटानी के घर की देखरेख करता है। फिलहाल अभी उक्त घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

6 अक्तूबर की रात को वह डाक्टर के मकान से अपने घर चला गया था। जब वह अगली सुबह वापिस आया तो देखा कि डाक्टर के कमरे के कपबोर्ड का लाक टूटा हुआ था और उसमें पड़ी हुई महंगी शराब की बोतले, हैंड बैग, परफ्यूम और वीडियो गेम गायब थी, जिसे कोई चोरी करके ले गया।