लुधियाना में इलाज के बहाने आए लुटेरों से अकेले भिड़ गई महिला डॉक्टर, शोर मचाने के बाद भागे बदमाश

संवाद सहयोगी, लुधियाना। महिला का इलाज करवाने के बहाने हथियारों से लैस लुटेरे एक डाक्टर दंपती के घर में जा घुसे, लेकिन महिला की बहादुरी ने उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया। लुटेरों ने दंपती पर पिस्टल तानकर नकदी की मांग की तो महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्टल लेकर खड़े बदमाश को धक्का मार दिया और घर के बाहर भागकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसे देखकर लुटेरे भी घबरा गए और वहां से भागने पर मजबूर हो गए। यह सारी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। थाना टिब्बा की पुलिस ने महिला समेत करीब छह बदमाशों पर केस दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है।

गली नंबर-9 गोपाल नगर टिब्बा रोड निवासी पंकज कुमार ने बताया कि वह व उसकी पत्नी घर के नजदीक ही एक क्लीनिक चलाते हैं। 21 नवंबर की रात भी वह रोजाना की तरह क्लीनिक बंद करके घर आ गए थे।

रात 10:50 बजे उनके घर की बेल बजी तो उसकी पत्नी दरवाजा खोलने चली गई, जहां दो व्यक्ति एक महिला को साथ लेकर आए थे और कहने लगे की महिला की छाती में बहुत दर्द है। पंकज के अनुसार उन्होंने महिला को तुरंत दवा भी दी। इसी दौरान उन्होंने किसी को फोन किया और कुछ ही मिनट में तीन व्यक्ति और उनके घर पर दाखिल हो गए। तीनों व्यक्तियों के हाथों में पिस्टल थी। पंकज के अनुसार पोलियो होने के कारण उसका एक पैर ठीक नहीं था और कुछ समय पहले एक्सीडेंट होने के कारण वह व्हीलचेयर पर ही रहता है। तीनों लुटेरे अंदर दाखिल हुए तो आते ही एक ने उसकी पत्नी के सिर पर पिस्टल लगा दी और दूसरे ने उसकी छाती पर।

उस समय वह व्हीलचेयर पर ही बैठा था। लुटेरे उनसे नकदी और सोना देने का कहकर गोली मारने की धमकियां दीं। उस समय उसकी 18 वर्षीय बेटी कमरे में पढ रहे थी। उसे इसका एहसास हुआ तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया।

बेटी के शोर मचाने पर लुटेरे जैसे ही उसकी ओर देखने लगे तो उसकी पत्नी ने एक लुटेरे को धक्का मार दिया और वह टेबल पर जा गिरा। फिर उसकी पत्नी बाहर गली में भागी और शोर मचााने लगे, जिसे देखकर बदमाश भी घबरा गए और पकडे जाने के डर से बाहर भागे।

पंकज ने बताया कि जब उसकी पत्नी ने शोर मचाया और लुटेरे बाहर भागने लगे तो उसने भी एक बदमाश का हाथ पकडकर पिस्टल छीनने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे ने अपना हाथ झटका मारकर खींचा तो वह अपनी व्हीलचेयर से जमीन पर गिर गया।