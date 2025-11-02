Language
    लुधियाना में लोन वाली संपत्ति बेचकर महिला ने की लाखों की ठगी, केस दर्ज

    By Bhupender Singh Bhatia<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 02:21 PM (IST)

    लुधियाना में एक महिला पर लोन वाली प्रॉपर्टी बेचकर एक व्यक्ति से लाखों रुपये ठगने का आरोप लगा है। पीड़ित निखिल गोयल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने प्रॉपर्टी बेचकर पैसे ले लिए, लेकिन लोन की जानकारी छिपाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    लुधियाना में लोन वाली प्रॉपर्टी बेचकर लाखों रुपये की ठगी का मामला।

    संवाद सूत्र, लुधियाना। गुरदेव नगर की एक महिला ने एक व्यक्ति को अपनी लोन वाली प्रॉपर्टी बेचकर लाखों रुपये ठग लिए हैं। पीड़ित को जब प्रॉपर्टी पर लोन होने की जानकारी मिली, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

    थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर गुरदेव नगर निवासी राधिका अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता निखिल गोयल ने बताया कि आरोपिता ने अग्र नगर स्थित अपनी 503 गज की प्रॉपर्टी का सौदा उसके साथ किया था।

    आरोपिता ने उसे प्रॉपर्टी बेचकर सभी पैसे ले लिए, जबकि सौदे के समय उसने लिखकर दिया था कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं है। निखिल गोयल के अनुसार आरोपिता ने लोन के बारे में जानकारी न देकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।