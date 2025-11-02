लुधियाना में लोन वाली संपत्ति बेचकर महिला ने की लाखों की ठगी, केस दर्ज

संवाद सूत्र, लुधियाना। गुरदेव नगर की एक महिला ने एक व्यक्ति को अपनी लोन वाली प्रॉपर्टी बेचकर लाखों रुपये ठग लिए हैं। पीड़ित को जब प्रॉपर्टी पर लोन होने की जानकारी मिली, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

थाना डिवीजन नंबर पांच की पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर गुरदेव नगर निवासी राधिका अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता निखिल गोयल ने बताया कि आरोपिता ने अग्र नगर स्थित अपनी 503 गज की प्रॉपर्टी का सौदा उसके साथ किया था।