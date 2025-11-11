लुधियाना की सब्जी मंडी में कूड़े के ढेर में आग लगने से भीषण हादसा, प्लास्टिक क्रेट्स ने लगाई आग; ट्रक-सिलिंडर जले

जागरण संवाददाता, लुधियाना। बहादरके रोड स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार दोपहर लगभग दो बजे भीषण आग लग गई। पिछले दस दिनों से मंडी में पड़े कूड़े को जलाने से उठी चिंगारी जब पास में रखी प्लास्टिक की क्रेट्स तक पहुंची तो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं से भर गया और मंडी में अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में मंडी में खड़ा एक ट्रक भी आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में सब्जियों की सप्लाई का माल लदा था, जो जल गया।

आग की लपटें मंडी में रखे सिलिंडरों तक पहुंचीं, जिसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय दुकानदारों ने खुद पानी और बाल्टियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की थी।



मंडी के दुकानदारों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। एक दुकानदार ने बताया, पिछले सोमवार को आखिरी बार सफाई हुई थी। तब से लेकर अब तक कोई सफाई नहीं हुई।