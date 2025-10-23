Language
    लुधियाना में किन्नरों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से की बदसलूकी, पैसे देने से मना करने पर किया हंगामा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    लुधियाना के पवेलियन चौक पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ किन्नरों के भेष में कुछ लोगों ने बदसलूकी की। युवती के अनुसार, पैसे न देने पर उन्होंने उसे घेरकर गाली-गलौज की। आस-पास के लोगों ने मदद नहीं की, जिसके बाद युवती ने भागकर अपने परिवार को सूचित किया। युवती के पिता ने पुलिस और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। पवेलियन चौक पर एक युवती के साथ किन्नरों के भेष में कुछ व्यक्तियों ने बदसलूकी की। युवती ने आरोप लगाया कि जब उसने पैसे देने से मना किया, तो उन लोगों ने उसे घेर लिया और गाली-गलौच की। इस घटना के कारण वहां हंगामा मच गया, लेकिन आसपास के लोगों ने उसकी मदद नहीं की।

    युवती ने किसी तरह वहां से भागकर अपने परिवार को सूचित किया। उसके पिता, राकेश जैन ने थाना डिवीजन नंबर आठ, पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजी है। माल एंक्लेव निवासी आस्था जैन मल्टीनेशनल कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मंगलवार को वह अपनी एक्टिवा पर जा रही थीं तभी यह घटना हुई।

     