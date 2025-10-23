लुधियाना में किन्नरों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से की बदसलूकी, पैसे देने से मना करने पर किया हंगामा

लुधियाना के पवेलियन चौक पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ किन्नरों के भेष में कुछ लोगों ने बदसलूकी की। युवती के अनुसार, पैसे न देने पर उन्होंने उसे घेरकर गाली-गलौज की। आस-पास के लोगों ने मदद नहीं की, जिसके बाद युवती ने भागकर अपने परिवार को सूचित किया। युवती के पिता ने पुलिस और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।