लुधियाना में पुरानी रंजिश के चलते तीन दोस्तों पर हमला, एक की टांग में लगी गोली

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:51 AM (IST)

    लुधियाना में पुरानी रंजिश के चलते कुछ बदमाशों ने तीन दोस्तों पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दो अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश जारी है, और घटना पुरानी दुश्मनी का परिणाम प्रतीत होती है।

    लुधियाना: पुरानी दुश्मनी में तीन दोस्त घायल, एक को लगी गोली

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। बहादुरके रोड क्षेत्र में पुरानी रंजिश के कारण कुछ बदमाशों ने तीन दोस्तों पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में एक व्यक्ति की टांग पर गोली लगी, जबकि अन्य दो पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। घायल राजा, गग्गू और उनके एक अन्य साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गग्गू ने बताया कि वे मंगलवार रात भामियां क्षेत्र से अपने दोस्तों राजा और अन्य के साथ बस्ती जोधेवाल की ओर आ रहे थे। रात करीब साढ़े 12 बजे 25 से 30 युवकों का एक समूह, जो अलग-अलग बाइक पर सवार थे, उनके पीछे लग गया। गग्गू के अनुसार हमलावरों ने गोली चलाई, जो राजा की टांग पर लगी।

    इसके बाद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गग्गू के सिर और बाजू पर दात से वार किया। इसके बाद तीसरे साथी पर भी हमला किया गया। वारदात के बाद सभी हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो को छुट्टी मिल गई, जबकि राजा का इलाज जारी है।

    उधर, एसएचओ दिलवीर सिंह ने बताया कि विवाद हुआ है। फिलहाल सलेमटाबरी और हमारे थाने की पुलिस मिलकर वेरीफाई कर रहे हैं कि मामला हुआ कहां था? सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है।