Punjab Crime: लुधियाना की फौजी कॉलोनी में चली गोली, भांजे की मौत और मामा घायल

लुधियाना के शेरपुर कलां में धार्मिक समारोह के दौरान विवाद में बदमाशों ने हमला कर दिया। 19 वर्षीय मोनू को गोली लगने से मौत हो गई जबकि उसके मामा गुड्डू घायल हो गए। मोनू ग्यासपुरा का रहने वाला था और करियाना की दुकान चलाता था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, लुधियाना। शेरपुर कलां स्थित फौजी कॉलोनी में वीरवार रात करीब साढ़े 11 बजे धार्मिक समारोह के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चार से पांच बदमाश तेजधार हथियार और पिस्तौल लेकर पहुंचे और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया।

हमले में 19 वर्षीय मोनू के पेट में गोली लग गई, जबकि उसके मामा गुड्डू भी घायल हो गए। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां मोनू को मृत घोषित कर दिया। गुड्डू को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।