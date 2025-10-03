Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab Crime: लुधियाना की फौजी कॉलोनी में चली गोली, भांजे की मौत और मामा घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:45 AM (IST)

    लुधियाना के शेरपुर कलां में धार्मिक समारोह के दौरान विवाद में बदमाशों ने हमला कर दिया। 19 वर्षीय मोनू को गोली लगने से मौत हो गई जबकि उसके मामा गुड्डू घायल हो गए। मोनू ग्यासपुरा का रहने वाला था और करियाना की दुकान चलाता था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लुधियाना की फौजी कॉलोनी में चली गोली (जागरण प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, लुधियाना। शेरपुर कलां स्थित फौजी कॉलोनी में वीरवार रात करीब साढ़े 11 बजे धार्मिक समारोह के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चार से पांच बदमाश तेजधार हथियार और पिस्तौल लेकर पहुंचे और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमले में 19 वर्षीय मोनू के पेट में गोली लग गई, जबकि उसके मामा गुड्डू भी घायल हो गए। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां मोनू को मृत घोषित कर दिया। गुड्डू को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

    मृतक मोनू ग्यासपुरा की मक्कड़ कॉलोनी का रहने वाला था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गांव खजूरी का रहने वाला था। वह लुधियाना में अपने परिवार के साथ एक करियाना शाप चलाता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मामला रंजिश का है।