लुधियाना में ट्रैवल एजेंट से रंगदारी मांगने पहुंचा चंडीगढ़ पीयू का छात्र व निजी फर्म का कर्मी, दोनों गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना। ट्रैवल एजेंट से रंगदारी मांगने पहुंचे पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) चंडीगढ़ के छात्र तथा निजी फर्म के एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ट्रैवल एजेंट से जबरन वसूली की रकम लेने मोहाली से लुधियाना आए थे। एजेंट ने अपने साथियों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। बाद में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपित अभिषेक और प्रद्युम्न कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन मोहाली में रहते हैं। पुलिस ने उनके दोस्त हरविंद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

गिल चौक के पास एक ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले न्यू जनता नगर निवासी 48 वर्षीय सूरज मोहम्मद की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सूरज मोहम्मद ने बताया कि वह हवाई टिकट और नोट बदलने का कारोबार करता है। 22 सितंबर को उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से वाट्सएप काॅल आया और काॅल करने वाले ने उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। काॅल करने वाले ने उनकी सुरक्षा के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। सूरज ने यह बात अपने भाई अमरीक खान को बताई, जिन्होंने उस व्यक्ति को काॅल किया जिसने अपना नाम हरविंद ऑस्ट्रेलिया बताया और फिर से जान से मारने की धमकी दी।

मोहम्मद ने बताया कि वे डर गए और दिए गए बैंक खाते में 3.45 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन शुक्रवार को आरोपित ने फिर से काॅल करके पांच लाख रुपये मांगे। इस बार हमने उसे बताया कि वे ऑनलाइन लेनदेन नहीं कर सकते और वह पैसे लेने के लिए किसी को भेजे। आरोपित ने दो लोगों को ऑफिस के बाहर एक आई20 कार एचआर-11-आर-9699 में भेजा। उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचित किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उन दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जो रंगदारी वसूलने आए थे।