Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लुधियाना में ट्रैवल एजेंट से रंगदारी मांगने पहुंचा चंडीगढ़ पीयू का छात्र व निजी फर्म का कर्मी, दोनों गिरफ्तार

    By Gagandeep Rattan Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    लुधियाना में ट्रैवल एजेंट से रंगदारी मांगने के आरोप में चंडीगढ़ पीयू (पंजाब यूनिवर्सिटी) के छात्र और एक निजी फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों ने पहले 3.45 लाख रुपये वसूले थे और फिर 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रंगदारी वसूलने आते समय गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रैवल एजेंट को कैसे और क्यों निशाना बनाया, यह जानने के लिए आरोपितों से पूछताछ जारी है।

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। ट्रैवल एजेंट से रंगदारी मांगने पहुंचे पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) चंडीगढ़ के छात्र तथा निजी फर्म के एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ट्रैवल एजेंट से जबरन वसूली की रकम लेने मोहाली से लुधियाना आए थे। एजेंट ने अपने साथियों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। बाद में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपित अभिषेक और प्रद्युम्न कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन मोहाली में रहते हैं। पुलिस ने उनके दोस्त हरविंद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिल चौक के पास एक ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले न्यू जनता नगर निवासी 48 वर्षीय सूरज मोहम्मद की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सूरज मोहम्मद ने बताया कि वह हवाई टिकट और नोट बदलने का कारोबार करता है। 22 सितंबर को उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से वाट्सएप काॅल आया और काॅल करने वाले ने उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। काॅल करने वाले ने उनकी सुरक्षा के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। सूरज ने यह बात अपने भाई अमरीक खान को बताई, जिन्होंने उस व्यक्ति को काॅल किया जिसने अपना नाम हरविंद ऑस्ट्रेलिया बताया और फिर से जान से मारने की धमकी दी।

    मोहम्मद ने बताया कि वे डर गए और दिए गए बैंक खाते में 3.45 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन शुक्रवार को आरोपित ने फिर से काॅल करके पांच लाख रुपये मांगे। इस बार हमने उसे बताया कि वे ऑनलाइन लेनदेन नहीं कर सकते और वह पैसे लेने के लिए किसी को भेजे। आरोपित ने दो लोगों को ऑफिस के बाहर एक आई20 कार एचआर-11-आर-9699 में भेजा। उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचित किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उन दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जो रंगदारी वसूलने आए थे।

    डिवीजन नंबर 6 थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने बताया, पूछताछ में पता चला कि 22 वर्षीय अभिषेक एक निजी फर्म में काम करता है, जबकि प्रद्युम्न ने बताया कि वह पीयू चंडीगढ़ में पढ़ता है, जिसकी पुलिस पुष्टि कर रही है। गिरफ्तार आरोपितों के अनुसार उनके दोस्त हरविंद, जो आस्ट्रेलिया में बताया जा रहा है, ने उन्हें पैसे लाने के लिए भेजा था। इस काम के लिए दोनों को 14-14 हजार रुपये मिलने थे। सूरज मोहम्मद को कैसे और क्यों निशाना बनाया, यह जानने के लिए आरोपितों से पूछताछ जारी है।