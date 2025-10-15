लुधियाना में दुकान पर कब्जा करने की कोशिश, 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
लुधियाना में एक दुकान पर अवैध कब्जे की कोशिश के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे धमकी दी, मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, जगराओं। निर्माणाधीन दुकान पर जाकर तोड़फोड़ करने और दुकान पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ थाना सिटी जगराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बस अड्डा पुलिस चौकी से एएसआइ अनवर मसीह ने बताया की पंकज अरोड़ा निवासी मोहल्ला बेरिया नजदीक लप्पे शाह चौक जगराओं ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मार्च 2025 में उसने शेरपुर चौक के नजदीक एक दुकान खरीदी थी।
जिनकी रजिस्ट्री और इंतकाल उसके नाम पर है। वहां पर वह दुकान का निर्माण कार्य करवा रहा था। रात के समय घर से खाना खाकर दुकान के बाहर आया तो देखा कि वहां पर गुरप्रीत सिंह बर निवासी शेरपुर चौक जो ट्रैक्टर पर था और बब्बू जिसकी शेरपुर चौक में मोबाइल रिपेयर की दुकान है, वह अपनी स्कूटी पर था। उनके साथ और भी अज्ञात व्यक्ति थे।
गुरप्रीत सिंह ने ट्रैक्टर से मेरी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। बब्बू तथा अन्य अज्ञात लोगों की सहायता से दुकान की शटरिंग तोड़ दी और ट्रैक्टर से निर्माण गिरा दिया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहां पर तेरी दुकान नहीं बनने देंगे। उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की और दुकान के अंदर से दस सीमेंट की बोरियां भी उठा कर ले गए।
पंकज अरोड़ा की शिकायत पर मनदीप सिंह, कमलजीत सिंह निवासी शेरपुर रोड जगराओं, हर्ष सिंगला, गुरप्रीत सिंह बराड़ व बब्बू तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना सिटी जगराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
