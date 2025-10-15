Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में दुकान पर कब्जा करने की कोशिश, 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

    By Harvinder Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:32 AM (IST)

    लुधियाना में एक दुकान पर अवैध कब्जे की कोशिश के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे धमकी दी, मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना में दुकान पर कब्जा करने का आरोप में 8 के खिलाफ केस दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जगराओं। निर्माणाधीन दुकान पर जाकर तोड़फोड़ करने और दुकान पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ थाना सिटी जगराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बस अड्डा पुलिस चौकी से एएसआइ अनवर मसीह ने बताया की पंकज अरोड़ा निवासी मोहल्ला बेरिया नजदीक लप्पे शाह चौक जगराओं ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मार्च 2025 में उसने शेरपुर चौक के नजदीक एक दुकान खरीदी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिनकी रजिस्ट्री और इंतकाल उसके नाम पर है। वहां पर वह दुकान का निर्माण कार्य करवा रहा था। रात के समय घर से खाना खाकर दुकान के बाहर आया तो देखा कि वहां पर गुरप्रीत सिंह बर निवासी शेरपुर चौक जो ट्रैक्टर पर था और बब्बू जिसकी शेरपुर चौक में मोबाइल रिपेयर की दुकान है, वह अपनी स्कूटी पर था। उनके साथ और भी अज्ञात व्यक्ति थे।

    गुरप्रीत सिंह ने ट्रैक्टर से मेरी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। बब्बू तथा अन्य अज्ञात लोगों की सहायता से दुकान की शटरिंग तोड़ दी और ट्रैक्टर से निर्माण गिरा दिया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहां पर तेरी दुकान नहीं बनने देंगे। उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की और दुकान के अंदर से दस सीमेंट की बोरियां भी उठा कर ले गए।

    पंकज अरोड़ा की शिकायत पर मनदीप सिंह, कमलजीत सिंह निवासी शेरपुर रोड जगराओं, हर्ष सिंगला, गुरप्रीत सिंह बराड़ व बब्बू तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना सिटी जगराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।