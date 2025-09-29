लुधियाना में दुकान का सौदा करके वापस मांगे ज्यादा पैसे, नाराज मालिक ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, लुधियाना। दुकान का सौदा करके पहले 10 लाख रुपये दिए और बाद में सौदा रद करने का बोल ज्यादा पैसे मांगे तो एक दुकान मालिक ने आत्महत्या कर ली।

पीएयू पुलिस ने मृतक की पत्नी सरबजीत कौर के बयान पर आरोपित गांव नूरपुर बेट निवासी गुरबिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित गुरबिंदर सिंह ने पीड़ित की 26 गज की दुकान का सौदा 15 लाख रुपये में करवाया था।