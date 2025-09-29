Language
    लुधियाना में दुकान का सौदा करके वापस मांगे ज्यादा पैसे, नाराज मालिक ने की आत्महत्या

    By Gagandeep Rattan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:56 PM (IST)

    लुधियाना में एक दुकान मालिक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी के अनुसार गुरबिंदर सिंह ने उनकी दुकान का सौदा किया था जिसके लिए 10 लाख रुपये दिए गए थे। बाद में उसने सौदा रद्द करने और ज़्यादा पैसे मांगने के लिए दबाव बनाया। इस उत्पीड़न से तंग आकर दुकान मालिक ने आत्महत्या कर ली।

    दुकान का सौदा करके वापस मांगे ज्यादा पैसे, व्यक्ति ने की आत्महत्या। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। दुकान का सौदा करके पहले 10 लाख रुपये दिए और बाद में सौदा रद करने का बोल ज्यादा पैसे मांगे तो एक दुकान मालिक ने आत्महत्या कर ली।

    पीएयू पुलिस ने मृतक की पत्नी सरबजीत कौर के बयान पर आरोपित गांव नूरपुर बेट निवासी गुरबिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित गुरबिंदर सिंह ने पीड़ित की 26 गज की दुकान का सौदा 15 लाख रुपये में करवाया था।

    इसमें से 10 लाख रुपये उसे दिए और पांच लाख बकाया थे। बाद में आरोपित ने सौदा वापस लेने की बात की और उनके पति से 24 लाख मांगने लगा।

    जब उन्होंने कहा कि उन्हें तो उसने 10 लाख ही दिए थे तो आरोपित उनपर दबाव बनाने लगा और परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर उनके पति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।