लुधियाना में दुकान का सौदा करके वापस मांगे ज्यादा पैसे, नाराज मालिक ने की आत्महत्या
लुधियाना में एक दुकान मालिक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी के अनुसार गुरबिंदर सिंह ने उनकी दुकान का सौदा किया था जिसके लिए 10 लाख रुपये दिए गए थे। बाद में उसने सौदा रद्द करने और ज़्यादा पैसे मांगने के लिए दबाव बनाया। इस उत्पीड़न से तंग आकर दुकान मालिक ने आत्महत्या कर ली।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। दुकान का सौदा करके पहले 10 लाख रुपये दिए और बाद में सौदा रद करने का बोल ज्यादा पैसे मांगे तो एक दुकान मालिक ने आत्महत्या कर ली।
पीएयू पुलिस ने मृतक की पत्नी सरबजीत कौर के बयान पर आरोपित गांव नूरपुर बेट निवासी गुरबिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित गुरबिंदर सिंह ने पीड़ित की 26 गज की दुकान का सौदा 15 लाख रुपये में करवाया था।
इसमें से 10 लाख रुपये उसे दिए और पांच लाख बकाया थे। बाद में आरोपित ने सौदा वापस लेने की बात की और उनके पति से 24 लाख मांगने लगा।
जब उन्होंने कहा कि उन्हें तो उसने 10 लाख ही दिए थे तो आरोपित उनपर दबाव बनाने लगा और परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर उनके पति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
