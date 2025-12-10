लुधियाना में गलत साइड से आ रही बाइक ने ली स्कूटी सवार की जान, तीन घायल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। जालंधर बाईपास स्थित चिड़ियाघर के बाहर बुधवार देर शाम रांग साइड से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने स्कूटी सवार व्यक्ति को सामने से टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने घायलों को नेशनल हाईवे एंबुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचित किया।

अस्पताल में मृतक की पहचान शिमलापुरी के मेट की चक्की, गली नंबर-10 निवासी 57 वर्षीय जसपाल सिंह के रूप में हुई। जसपाल सिंह के बेटे ने बताया कि उनके पिता पास की एक फैक्ट्री में काम करते थे और रोज की तरह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। जब वह चिड़ियाघर के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि जसपाल सिंह सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गए और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में घायल हुए तीनों युवकों की पहचान रमन, निखिल और जाहिद के रूप में हुई है। तीनों फिल्लौर के आगे स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। घायल रमन ने बताया कि वे तीनों देर शाम काम खत्म कर शराब लेने के लिए निकले थे।

उसे यह याद नहीं कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि टक्कर लगते ही वह वाहन सहित सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया। घटनास्थल पर बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिली, जिससे टक्कर की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि बाइक रांग साइड से आ रही थी और उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बाइक सवार युवक नशे में थे या नहीं। पुलिस का कहना है कि लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में उचित कार्रवाई की जाएगी।