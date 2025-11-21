लुधियाना: सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, लुधियाना। काम से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे व्यक्ति को जीवन नगर चौक के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना फोकल प्वाइंट पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान श्याम सुंदर (40) के रूप में हुई है।

पुलिस को दी शिकायत में जीटीबी नगर निवासी बलविंदर सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को उसका भाई श्याम सुंदर काम से छुट्टी होने के बाद अपने बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। जब वह जीवन नगर चौक के आगे पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचा तो अज्ञात वाहन ने उसके भाई के बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उसके भाई को गंभीर चोट आई और उसकी फोर्टिस अस्पताल में मौत हो गई।