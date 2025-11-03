Language
    लुधियाना में बिजली रिश्वत कांड, 60 हजार में दिया अवैध कनेक्शन; 3 PSPCL कर्मचारी और लाइनमैन गिरफ्तार

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:17 PM (IST)

    लुधियाना में, थाना सलेम टाबरी पुलिस ने पीएसपीसीएल के तीन आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेकर अवैध बिजली कनेक्शन देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें दो निजी लाइनमैन भी शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने एक वर्कशाप को अवैध रूप से बिजली कनेक्शन देने के लिए रिश्वत ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और विभाग ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

    पुलिस ने पीएसपीसीएल के तीन आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 हजार रुपये की रिश्वत लेकर अवैध बिजली कनेक्शन देने के आरोप में गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। थाना सलेम टाबरी पुलिस ने पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के तीन आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 हजार रुपए की रिश्वत लेकर अवैध बिजली कनेक्शन देने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार किए गए लोगों में दो निजी लाइनमैन भी शामिल हैं। पुलिस इस मामले में अब लगातार जांच कर रही है। आरोपितों की पहचान निजी लाइनमैन संदीप कुमार और गुरविंदर सिंह और नोडल कर्मचारी संजीव बस्सी के रूप में हुई है।

    आरोप है कि उन्होंने एक अवैध बिजली कनेक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए बिना अनुमति के गुरनाम नगर में एक वर्कशाप के पास एक हाई-टेंशन 11 केवी फीडर लाइन को स्थानांतरित कर दिया।

    पुलिस के अनुसार तीनों ने लाइन में हेरफेर करने के लिए 60 हजार रुपए की रिश्वत ली, जिससे एक दुकान को बिजली कनेक्शन मिल गया जिसे पहले विभाग ने अस्वीकार कर दिया था।

    जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के सब डिविजनल आफिसर शिव कुमार की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5), 318(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    पड़ताल में सामने आया कि उन्होंने कहा कि अनियमितता में गुरनाम नगर में एक वर्कशाप चलाने वाला भरत नाम का एक कारपेंटर शामिल था। भरत ने सिटी वेस्ट डिवीजन के तहत एक औद्योगिक बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अप्रूवल से इंकार कर दिया गया क्योंकि 11 केवी लाइनें सीधे उसकी दुकान के ऊपर से गुजरती थीं और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से स्थानांतरण की आवश्यकता थी।

    हालांकि, इस अस्वीकृति के बाद आरोपितों ने भरत से संपर्क किया और 60 हजार रुपए के बदले में कनेक्शन की व्यवस्था करने की पेशकश की। भुगतान प्राप्त करने के बाद संदीप कुमार ने गुरविंदर सिंह और संजीव बस्सी की मदद से कथित तौर पर विभागीय उपकरणों का उपयोग करके बिजली लाइनों और खंभों को स्थानांतरित कर दिया, जिससे एक अनधिकृत और अवैध कनेक्शन प्रदान किया गया।

    उधर, सिटी वेस्ट डिवीजन के एक्सइन गुरमनप्रीत सिंह ने मीडिया से कहा कि हमने तुरंत निजी लाइनमैन संदीप कुमार और गुरविंदर सिंह की सेवाओं को समाप्त कर दिया और नोडल कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी। घटना की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी।