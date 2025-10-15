Language
    IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में लुधियाना में विरोध-प्रदर्शन, लोगों ने नेशनल हाईवे 6 KM तक लगा लंबा जाम

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:32 PM (IST)

    लुधियाना में आईपीएस पूरन सुसाइड केस को लेकर दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नेतृत्व में जालंधर बाईपास चौक पर जाम लगाया गया है, जिससे यातायात बाधित है। प्रदर्शनकारी, सुसाइड नोट में नामित अफसरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एसडीएम जसलीन कौर भुल्लर प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही हैं।

    Hero Image

    लुधियाना में आईपीएस पूरन सुसाइड केस को लेकर दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। (File Photo)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। हरियाणा के आईपीएस पूरन सुसाइड केस को लेकर पंजाब के लुधियाना में दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज (भावाधस) की अगुआई में दलित संगठनों ने जालंधर बाईपास चौक पर जाम लगा रखा है। पहले उन्होंने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे-44 भी जाम किया था लेकिन प्रशासन से बातचीत के बाद साढ़े तीन घंटे बाद हाईवे का जाम खोल दिया है। जिससे आवाजाही धीरे-धीरे शुरू हो गई है।

    वहीं चौक पर धरने की वजह से जालंधर और लुधियाना के बीच की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। प्रदर्शनकारी डीसी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसे देखते हुए लुधियाना वेस्ट की एसडीएम जसलीन कौर भुल्लर धरने की जगह पर पहुंच गई हैं। उनकी प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो रही है।

    एसीपी केएस भुल्लर ने कहा कि लोगों को जाम से न जूझना न पड़े, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत चल रही है। उनको जाम खोलने को कहा जा रहा है। सीनियर अधिकारी भी मौके पर आ रहे हैं। दलित संगठनों की मांग है कि इस मामले में जिन अफसरों के नाम आईपीएस ने सुसाइड नोट में दिए थे, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान वह हरियाणा की सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।