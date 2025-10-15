IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में लुधियाना में विरोध-प्रदर्शन, लोगों ने नेशनल हाईवे 6 KM तक लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। हरियाणा के आईपीएस पूरन सुसाइड केस को लेकर पंजाब के लुधियाना में दलित संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज (भावाधस) की अगुआई में दलित संगठनों ने जालंधर बाईपास चौक पर जाम लगा रखा है। पहले उन्होंने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे-44 भी जाम किया था लेकिन प्रशासन से बातचीत के बाद साढ़े तीन घंटे बाद हाईवे का जाम खोल दिया है। जिससे आवाजाही धीरे-धीरे शुरू हो गई है।

वहीं चौक पर धरने की वजह से जालंधर और लुधियाना के बीच की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। प्रदर्शनकारी डीसी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसे देखते हुए लुधियाना वेस्ट की एसडीएम जसलीन कौर भुल्लर धरने की जगह पर पहुंच गई हैं। उनकी प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो रही है।