लुधियाना में शाही इमाम के घर की रेकी, पुलिस ने 100 से अधिक कैमरों की हुई जांच; क्या है मामला?

संवाद सहयोगी, लुधियाना। पंजाब के शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी के घर की रेकी का मामला सामने आया है। एक बाइक सवार युवक द्वारा की गई इस रेकी के मामले में लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने एक विशेष टीम का गठन किया है।

मंगलवार शाम को इस टीम ने शाही इमाम के निवास के आसपास करीब 100 कैमरों की जांच की। हालांकि, पुलिस के किसी भी अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देने से इनकार किया है।

मोहम्मद मुस्तकीम ने बताया कि शाही इमाम सोमवार रात महाराष्ट्र के दौरे से लौटे थे। परिवार के साथ भोजन करने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल पर कैमरे की फुटेज देखी।

इस दौरान उन्होंने देखा कि रात करीब 10 बजकर 38 मिनट पर एक युवक सुभानी बिल्डिंग की ओर से आया। युवक ने घर से कुछ दूरी पर बाइक रोकी, मुंह पर रुमाल बांधा और घर के सामने खड़ा होकर फोन चलाता रहा।