लुधियाना में शाही इमाम के घर की रेकी, पुलिस ने 100 से अधिक कैमरों की हुई जांच; क्या है मामला?
लुधियाना में शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी के घर की रेकी का मामला सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने विशेष टीम गठित की है। टीम ने शाही इमाम के निवास के आसपास लगे लगभग 100 कैमरों की जांच की। शाही इमाम के परिवार ने सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक को घर के बाहर देखा।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। पंजाब के शाही इमाम मोहम्मद उस्मान लुधियानवी के घर की रेकी का मामला सामने आया है। एक बाइक सवार युवक द्वारा की गई इस रेकी के मामले में लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने एक विशेष टीम का गठन किया है।
मंगलवार शाम को इस टीम ने शाही इमाम के निवास के आसपास करीब 100 कैमरों की जांच की। हालांकि, पुलिस के किसी भी अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देने से इनकार किया है।
मोहम्मद मुस्तकीम ने बताया कि शाही इमाम सोमवार रात महाराष्ट्र के दौरे से लौटे थे। परिवार के साथ भोजन करने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल पर कैमरे की फुटेज देखी।
इस दौरान उन्होंने देखा कि रात करीब 10 बजकर 38 मिनट पर एक युवक सुभानी बिल्डिंग की ओर से आया। युवक ने घर से कुछ दूरी पर बाइक रोकी, मुंह पर रुमाल बांधा और घर के सामने खड़ा होकर फोन चलाता रहा।
मंगलवार सुबह इस घटना की सूचना सीपी स्वपन शर्मा को दी गई। इसके बाद डीसीपी रुपिंदर सिंह, एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ ने शाही इमाम के घर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की जांच की और डीवीआर को अपने कब्जे में लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।