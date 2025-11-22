बेशर्मी की हदें पार! लुधियाना में पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे किया यूरिन, युवक ने रोका तो पीटा

संवाद सहयोगी, लुधियाना। शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे पुलिस मुलाजिम समराला चौक पर फुटपाथ पर चढ़कर रेलिंग के पास पेशाब करने लगा। जब आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने किसी की बात नहीं सुनी।

इस दौरान एक युवक ने उसका वीडियो बनाना शुरू किया। जब वह युवक कर्मचारी के पास पहुंचा तो उसने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा और उसका मोबाइल फेंक दिया।

इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया गया। इसके बाद पुलिस कर्मचारी व लोगों के बीच काफी कहासुनी हुई। इसके बाद चौक पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी वहां आ गए। अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।