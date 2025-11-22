Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेशर्मी की हदें पार! लुधियाना में पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे किया यूरिन, युवक ने रोका तो पीटा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:16 PM (IST)

    लुधियाना में एक पुलिसकर्मी ने समराला चौक पर सार्वजनिक रूप से पेशाब किया। जब लोगों ने विरोध किया, तो उसने एक युवक को थप्पड़ मारा और उसका मोबाइल फेंक दिया। घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना में एक पुलिसकर्मी ने समराला चौक पर सार्वजनिक रूप से पेशाब किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे पुलिस मुलाजिम समराला चौक पर फुटपाथ पर चढ़कर रेलिंग के पास पेशाब करने लगा। जब आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने किसी की बात नहीं सुनी।

    इस दौरान एक युवक ने उसका वीडियो बनाना शुरू किया। जब वह युवक कर्मचारी के पास पहुंचा तो उसने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा और उसका मोबाइल फेंक दिया।

    इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया गया। इसके बाद पुलिस कर्मचारी व लोगों के बीच काफी कहासुनी हुई। इसके बाद चौक पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी वहां आ गए। अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें