Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में आतंकियों का एनकाउंटर, ISI स्पोर्टेड मल्टी-स्टेट गैंगस्टर टेरर मॉड्यूल ध्वस्त; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक का खुलासा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:09 PM (IST)

    लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा के पास पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो आतंकियों को गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस हथियारों की बरामदगी के लिए निकली थी, तभी आरोरपितों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस और आतंकियों की मुठभेड़ के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। लाडोवाल टोल प्लाजा के पास पुलिस और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दो आंतकी घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने एक दिन पहले कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इन्हीं आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस हथियार बरामद करने के लिए उन्हें लाडोवाल क्षेत्र में लेकर गई थी।

    punjab encounter1

    बताया जा रहा है कि जब पुलिस टीम इन आरोपितों को लेकर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास पहुंची, तो आरोपितों ने पुलिस पार्टी पर अचानक हमला कर दिया और भागने की कोशिश की।

    पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से दोनों आतंकी जख्मी हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

    punjab encounter2

    एक बड़ी कामयाबी में लुधियाना पुलिस ने पाकिस्तान की आइएसआइ स्पोर्टेड मल्टी-स्टेट गैंगस्टर-टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक का भी पता चला।

    तीन और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक आरोपी का पवन नाम के एक व्यक्ति से कनेक्शन है, जो हैरी का भाई है जिसने मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 2 चीनी 86पी हैंड ग्रेनेड, 5 सोफिस्टिकेटेड पिस्तौल और 40 से ज्यादा राउंड बरामद हुए।

    सूत्रों के अनुसार, घायल हुए दो आरोपितों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मौके पर लुधियाना पुलिस कमिश्ननर पहुंच चुके हैं।

     