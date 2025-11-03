लुधियाना में उधार के बोझ ने छीनी एक जिंदगी, फंदे से लटका मिला मेडिकल स्टोर मालिक का शव
लुधियाना के सलेम टाबरी इलाके में मोनिका मेडिकल के संचालक सुरिंदर जैरथ ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें पैसे के लेनदेन का जिक्र है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
संवाद सूत्र, लुधियाना। सलेम टाबरी के नेता जी नगर इलाके में रहने वाले पिंडी स्ट्रीट स्थित मोनिका मेडिकल के संचालक सुरिंदर जैरथ (62) ने सोमवार को अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
परिजन उन्हें तुरंत डीएमसी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना सलेम टाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
एएसआई हरमेश लाल ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पैसे के लेनदेन का जिक्र है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा गया। पुलिस ने कहा कि आत्महत्या के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि सुरिंदर जैरथ का परिवार हैबोवाल में रहता है। बेटे वरुण ने जब पिता को फोन किया और जवाब नहीं मिला, तो वह घर पहुंचा, जहां उसने पिता को पंखे से लटका पाया।
पुलिस ने शव को डीएमसी की मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
