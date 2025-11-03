लुधियाना में उधार के बोझ ने छीनी एक जिंदगी, फंदे से लटका मिला मेडिकल स्टोर मालिक का शव

संवाद सूत्र, लुधियाना। सलेम टाबरी के नेता जी नगर इलाके में रहने वाले पिंडी स्ट्रीट स्थित मोनिका मेडिकल के संचालक सुरिंदर जैरथ (62) ने सोमवार को अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

परिजन उन्हें तुरंत डीएमसी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना सलेम टाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

एएसआई हरमेश लाल ने बताया कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पैसे के लेनदेन का जिक्र है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा गया। पुलिस ने कहा कि आत्महत्या के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।