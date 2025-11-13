लुधियाना में ISI का खूनी प्लान फेल, चीनी ग्रेनेड संग 10 आतंकी धराए; भीड़भाड़ में बम धमाका रचने की साजिश नाकाम
लुधियाना पुलिस ने आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। वे मलेशिया स्थित गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में थे और उन्हें घनी आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को यहां बताया कि विदेशी आकाओं के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान स्थित आईएसआई समर्थित ग्रेनेड हमले के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान श्री मुक्तसर साहिब निवासी कुलदीप सिंह, शेखर सिंह और अजय सिंह उर्फ अजय के रूप में हुई है। अमरीक सिंह, परमिंदर उर्फ चिरी, विजय, सुखजीत सिंह उर्फ सुख बराड़, सुखविंदर सिंह, करणवीर सिंह उर्फ विक्की और साजन कुमार उर्फ संजू को कूरियर और मददगार की भूमिका निभाने के लिए अलग-अलग जेलों से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है।
उल्लेखनीय है कि 26 अक्टूबर की रात को शिवपुरी के पास ग्रेनेड के साथ पकड़े गए तीन आरोपितों से पूछताछ के बाद सात लोगों को जेलोें से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। पुलिस टीमों ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक 86पी चीनी हैंड ग्रेनेड, एक ब्लैक किट और एक दस्ताने का सेट भी बरामद किया है।
आरोपित एक हैंड ग्रेनेड को उठाने और उसकी डिलीवरी में समन्वय के लिए मलेशिया स्थित तीन गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में था। संचालकों ने राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी
