लुधियाना में ISI का खूनी प्लान फेल, चीनी ग्रेनेड संग 10 आतंकी धराए; भीड़भाड़ में बम धमाका रचने की साजिश नाकाम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने गुरुवार को यहां बताया कि विदेशी आकाओं के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान स्थित आईएसआई समर्थित ग्रेनेड हमले के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान श्री मुक्तसर साहिब निवासी कुलदीप सिंह, शेखर सिंह और अजय सिंह उर्फ अजय के रूप में हुई है। अमरीक सिंह, परमिंदर उर्फ चिरी, विजय, सुखजीत सिंह उर्फ सुख बराड़, सुखविंदर सिंह, करणवीर सिंह उर्फ विक्की और साजन कुमार उर्फ संजू को कूरियर और मददगार की भूमिका निभाने के लिए अलग-अलग जेलों से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है।