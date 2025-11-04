लुधियाना: समराला में अज्ञात हमलावरों ने दो युवकों को मारी गोली, एक की मौत

लुधियाना के समराला में अज्ञात हमलावरों ने एक मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे दो युवकों को गोली मार दी, जिसमें 23 वर्षीय गुरिंदर सिंह की मौत हो गई और धर्मवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है।