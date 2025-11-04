Language
    लुधियाना: समराला में अज्ञात हमलावरों ने दो युवकों को मारी गोली, एक की मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    लुधियाना के समराला में अज्ञात हमलावरों ने एक मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे दो युवकों को गोली मार दी, जिसमें 23 वर्षीय गुरिंदर सिंह की मौत हो गई और धर्मवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है।

    संवाद सूत्र, समराला। गांव मानकी में रात करीब साढ़े नौ बजे एक मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे दो युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। हमले में 23 वर्षीय गुरिंदर सिंह की मौत हो गई, जबकि धर्मवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही समराला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

    गांववासियों ने घायल युवक को समराला सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने हालत गंभीर होने के कारण चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। डाक्टरों ने बताया कि दोनों युवकों के पेट में गोलियां लगी हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपित गिरफ्त में होंगे।

     