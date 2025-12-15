Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना नर्स हत्याकांड: पोस्टमार्टम में सुलझी गुत्थी, पुलिस को गुमराह करने के लिए अस्पताल में कटा प्राइवेट पार्ट लेकर पहुंचा था आरोपी

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    लुधियाना में एक होटल के कमरे में प्रेमी ने नर्स की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ में जुर्म कबूल कर लि ...और पढ़ें

    Hero Image

    लुधियाना नर्स हत्याकांड: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए कई खुलासे। फोटो फाइल

    डिजिटल डेस्क, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में दो दिन पहले दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। होटल के कमरे में साथ रुके प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को आरोपी गुमराह करता रहा। काफी पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ। आरोपी प्रेमी ने जुर्म कबूल कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका की पहचान हो गई है। महिला का नाम रेखा है, जो पेशे से नर्स थी। आरोपी प्रेमी का नाम अमित निशाद है। महिला का अर्धनग्न अवस्था में होटल के बाहर शव मिला था। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था।

    शादी को लेकर दोनों में हुआ झगड़ा

    महिला रेखा के दो बच्चे हैं और वह किसी कारण अपने पति से अलग रह रही थी। उसकी न्यू अमरजीत कालोनी जगीरपुर निवासी अमित निशाद के साथ दोस्ती थी और वह अक्सर मिला करते थे। 12 दिसंबर की दोपहर उन्होंने जालधंर बाईपास दाना मंडी के समीप होटल में कमरा लिया और काफी समय तक मौजूद रहे। जब महिला ने आरोपित से शादी करने के बारे में बात की तो दोनों में झगड़ा हो गया।

    महिला ने प्रेमी का काटा प्राइवेट पार्ट

    आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शादी से इनकार करने पर महिला ने गुस्से में आकर कटर ब्लेड से उसका गुप्तांग काट दिया। उसने भी झगड़े के दौरान महिला को पीटा और उसका गला दबा दिया। जिसके कारण महिला की मौत गई।

    बहाना बनाकर होटल से भागा

    आरोपी होटल मैनेजर को झूठ बोलकर मौके से फरार हो गया। उसने बताया कि वह खाना लेने जा रहा है।देर शाम मैनेजर के कमरे में जाने के बाद घटना का पता लगा। फिलहाल आरोपित का पीजीआई चंडीगढ में इलाज चल रहा है। जिसके ठीक होने के बाद पुलिस आगे की पूछताछ करेगी।

    शव का हुआ पोस्टमार्टम

    लुधियाना होटल के कमरे में हुई महिला की हत्या के मामले में सोमवार को सिविल अस्पताल में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। यह पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के बोर्ड डॉ. अभयदीप, डॉ. अनुप्रिया और डॉ. पवनदीप ने किया।

    जहां सामने आया कि महिला की मौत गला दबाने और सिर व पेट पर आई चोट के कारण हुई है। डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के बाद स्वैब, चाखून के सैंपल व खून के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। जिनकी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर पुलिस को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे।