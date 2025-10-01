Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना: दुगरी में बुजुर्ग दंपति को नशीली चीज सुंघाकर लाखों की चोरी, CCTV में हेलमेटधारी बदमाश कैद

    By Vinod Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:31 PM (IST)

    लुधियाना के दुगरी इलाके में एक बदमाश ने बुजुर्ग दंपति को नशीली चीज़ सुंघाकर कीमती सामान चुरा लिया। पड़ोसी ने बेसुध हालत में देखकर पुलिस को खबर की। सीसीटीवी में आरोपी हेलमेट पहने एक्टिवा पर दिखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है नौकरानी पर भी शक है। दंपति के होश में आने पर ही सही जानकारी मिल पाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुजुर्ग दंपति को नशीली वस्तु सूंघाकर कीमती सामान ले गया बदमाश (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। दुगरी के इलाके में एक बदमाश बुजुर्ग दंपति को नशीली वस्तु सूंघाकर कीमती सामान चोरी कर ले गया। घटना का पता उस वक्त लगा जब पड़ोसियों ने दंपति को बेसुध अवस्था में पाया और सूचना पुलिस को दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिन्हें तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। जब सीसीटीवी कैमरे चैक किए गए तो पता लगा कि बदमाश एक ग्रे रंग की एक्टिवा पर आया और बहाने से घर में दाखिल हुआ। जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए हैलमेंट पहना हुआ था।

    पुलिस ने उक्त एक्टिवा का नंबर लेकर तलाश शुरू कर दी है। अगर एक्टिवा चेारी की न हुई तो पुलिस जल्द आरोपित को गिरफ्तार कर सकती है। थाना दुगरी की पुलिस ने बदमाश पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दंपति की बेटी की लुधियाना में ही शादी हुई है और उनका बेटा विदेश में रहता है। दंपति काफी बुजुर्ग हैं और उनकी देखरेख के लिए एक नौकरानी रखी हुई है।

    माडल टाउन एक्सटेंशन दुगरी रोड निवासी सरवजीत कौर ने पुलिस को दिए बयानों में बातया कि उसके पिता गुरचरण सिंह और माता महिंदर कौर जोकि विकास नगर पक्खोवाल रोड स्थित घर पर अकेले ही रहते हैं। 29 सितंबर की सुबह 10:50 बजे एक्टिवा सवार एक बदमाश उनके घर के बाहर आया।

    कहा जा रहा है कि उसने बुजुर्ग दंपति को बातों में लगा लिया और कोई चीज उन्हें सूंघा दी। जिसके चलते वह दोनों बेहोश हो गए। जिसका फायदा उठाकर बदमाश घर से कीमती सामान उठाकर ले गया। किसी ने जब बुजुर्ग दंपति को बेहोश पाया तो उसके परिवार को इस बारे में बताया। जिसके बाद कंट्रोल रूम पर सूचना पुलिस काे दी गई।

    जानकारी के अनुसार पुलिस को घर में काम करने वाली नौकरानी पर भी शक है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस केस की हर एंगल से जांच जारी है। फिलहाल दंपति कुछ बताने की हालत में नहीं हैं। जिनके बयान लेने के बाद ही पता लग सकेगा कि उनके घर से क्या-क्या सामान गायब है।