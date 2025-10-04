लुधियाना के दुगरी में ट्रैक्टर पार्ट्स चुराते धराया युवक, भीड़ ने पकड़कर कर दी धुनाई
लुधियाना के दुगरी इलाके में लोगों ने एक युवक को ट्रैक्टर के पार्ट्स चोरी करते हुए पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। राहगीरों ने पुलिस को बुलाया और उसे सौंप दिया। युवक के पास से एक सिरिंज भी बरामद हुई। लोगों का कहना है कि दुगरी रोड पर चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, लुधियाना। दुगरी के इलाके से लोगों ने चोरी करते समय एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। हंगामा होते देख राहगीर में जमा होने लगे और पुलिस को सूचित किया। लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया।
जानकारी के अनुसार एक युवक दुगरी राेड पर ट्रैक्टर से कोई पाट्रस खोलकर चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक राहगीर की निगाह उस पर पड़ी और उसने चोर को वहां खड़े होने का कारण पूछा। उस युवक का एक साथी कुछ दूरी पर खड़ा था और डरकर वहां से भाग गया।
लोगों की भीड़ ने चोरी की कोशिश कर रहे युवक को पकड़कर पहले उसकी जेब चैक की। बताया जा रहा है कि उसकी जेब से एक सिरिंज भी बरामद हुई। फिर लोगों का गुस्सा बढ गया और उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर खूब पीटा। यह दोनों चोर बाइक पर आए थे। लोगों ने चोर व बाइक पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का कहना है कि दुगरी रोड पर काफी समय से वाहनों की बैटरी व अन्य सामान चोरी हो रहा है।
