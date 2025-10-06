Language
    मुझसे दोस्ती करो ना... इनकार करने पर लड़के ने छात्रा को छत से दे दिया धक्का

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:41 PM (IST)

    लुधियाना में एक नाबालिग लड़की को दोस्ती से इनकार करने पर एक अन्य नाबालिग लड़के ने छत से धक्का दे दिया। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी जो पीड़िता का पूर्व मित्र था उस पर दोस्ती के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दोस्ती करने से इनकार किया तो नाबालिगा को छत से दिया धक्का। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। दोस्ती करने से इंकार करने पर एक नाबालिग लड़की को छत से धक्का दे दिया गया। नाबालिग को छत से गिराने वाला भी नाबालिग ही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों में पहले दोस्ती थी और बाद में पीड़िता ने दोस्ती खत्म कर दी थी।

    लेकिन आरोपित उस पर दोबारा दोस्ती का दबाव बनाने लगा था। इस हादसे में पीडिता की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है और उसका डीएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना हैबोवाल में नाबालिग आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच की जा रही है।

    जानकारी के अनुसार नाबालिगा लादिया स्थित एक स्कूल में 11वीं कक्षा में पढती है और आरोपित भी उसी स्कूल का छात्र है। उसके पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी व आरोपित की पहले आपस में दोस्ती थी और बाद में उसकी बेटी ने दोस्ती खत्म कर दी थी। लेकिन आरोपित उस पर बार-बार दोस्ती करने का दबाव बना रहा था।

    जब वह मना करती तो वह उसे धमकियां देने लगता। उसके पिता ने बताया कि 4 अक्टूबर को वह अपने काम पर गया हुआ था और घर पर कोई नहीं था। उस समय उसकी बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपित जबरन घर में दाखिल हो गया है।

    वह बात करने के लिए उसे छत पर ले गया और दोस्ती करने को कहने लगा। जब नाबालिगा ने उसे दोस्ती करने से इंकार किया तो वह गुस्से में आ गया और उसने जान से मारने की नीयत से उसे छत से धक्का मार दिया। जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया।

    नाबालिगा के पिता ने बताया कि उसकी पत्नी ने बेटी को लहुलूहान अवस्था में डीएमसी अस्पताल दाखिल करवाया और उसे इस बारे में बताया। उसके काफी चोटें आई थी और जब 5 अक्टूबर को उनकी बेटी को होश आया तो उसने इस बारे में उन्हें बताया। जिसके बाद शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल शिकायत पर कार्रवाई करके जांच की जा रही है।