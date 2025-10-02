Language
    लुधियाना में कार के खुले दरवाजे से गिरा साइकिल सवार, बाइक से कुचलकर हुई दर्दनाक मौत

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:47 PM (IST)

    लुधियाना के गांव खेड़ा में 30 सितंबर को एक दुखद घटना घटी। सुरिंदर सिंह नामक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था तभी एक कार के खुले दरवाजे से टकराकर वह सड़क पर गिर गया। दुर्भाग्यवश एक बाइक उसके ऊपर से गुजर गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कार के दरवाजे से टकराकर व्यक्ति गिरा, बाइक से कुचलकर मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। कार के दरवाजे से टकराकर व्यक्ति सड़क पर गिर गया और उसके ऊपर से बाइक निकल गई। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी होने पर पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां पर उसकी मौत हो गई।

    थाना डेहलों पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान गांव खेड़ा निवासी सुरिंदर सिंह के रूप में हुई है।  पुलिस को दी शिकायत में बलजीत कौर ने बताया कि 30 सितंबर को उसके पति सुरिंदर सिंह साइकिल पर सवार होकर गांव पोहीड में अपने काम पर जा रहे थे।

    रास्ते में अज्ञात चालक ने अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। जिस कारण उसके पति कार के दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर गए। तभी पीछे से आ रही बाइक उनके पति के ऊपर से निकल गई और हादसे में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए कुंदन अस्पताल, जिला मलेरकोटला में भर्ती करवाया गया। जहां पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपित चालकों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।