लुधियाना में कार के खुले दरवाजे से गिरा साइकिल सवार, बाइक से कुचलकर हुई दर्दनाक मौत

लुधियाना के गांव खेड़ा में 30 सितंबर को एक दुखद घटना घटी। सुरिंदर सिंह नामक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था तभी एक कार के खुले दरवाजे से टकराकर वह सड़क पर गिर गया। दुर्भाग्यवश एक बाइक उसके ऊपर से गुजर गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना डेहलों पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान गांव खेड़ा निवासी सुरिंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में बलजीत कौर ने बताया कि 30 सितंबर को उसके पति सुरिंदर सिंह साइकिल पर सवार होकर गांव पोहीड में अपने काम पर जा रहे थे।