    लुधियाना में नशा तस्कर महिला के मकान पर पुलिस का JCB एक्शन, गिरफ्तारी से पहले फरार हुई सोनिया

    By Vinod Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:33 PM (IST)

    लुधियाना के पीरु बंदा में पुलिस ने नशा तस्कर सोनिया उर्फ नाची के मकान पर जेसीबी चलाकर कार्रवाई की। सोनिया लंबे समय से इलाके में नशे की तस्करी कर रही थी और उस पर पहले से ही विभिन्न थानों में नौ मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी से पहले वह फरार हो गई। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है।

    पीरु बंदा में नशा तस्कर महिला के मकान पर जेसीबी चलाई (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। सलेम टाबरी पीरु बंदा क्षेत्र में पुलिस ने एक नशा तस्कर महिला के मकान पर जेसीबी चलाकर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार यह महिला लंबे समय से इलाके में नशे की तस्करी कर रही थी। पुलिस की कार्रवाई को देखकर स्थानीय लोग भी वहां इकट्ठा हो गए।

    महिला की पहचान सोनिया उर्फ नाची के रूप में हुई है, जो सलेम टाबरी पीरु बंदा की निवासी है। एएसआइ जिंदर सिद्वू ने बताया कि सोनिया पर पहले से ही विभिन्न थानों में लगभग नौ मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में उसे सजा हो चुकी है और कुछ मामलों में वह जमानत पर है। उसकी दोनों बेटियों पर भी मामले दर्ज हैं। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई, तब वह फरार हो चुकी थी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।