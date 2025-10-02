Language
    लुधियाना के संगोवाल गांव में लूट के आरोप से दो पक्षों में झड़प, युवक नहर में कूदा; ग्रामीणों ने क्यों दिया धरना?

    By Vinod Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    लुधियाना के गांव संगोवाल में लूट के आरोप के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया है जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि डर के मारे एक युवक नहर में कूद गया। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लुधियाना के गांव संगोवाल में लूट के आरोप के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। गांव संगोवाल डीमार्ट के पास एक दंपती को रोककर लूटने के आरोप में दो पक्षों में विवाद हो गया। जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर डंडों, तेजधार हथियार और पत्थरों से हमला करते नजर आए। इसके कारण वहां हंगामा हो गया और लोगों ने कंट्रोल रूम पर पुलिस को सूचना दी।

    जहां आरोप है कि एक युवक ने नहर में छलांग भी लगा दी, जिसे अब नहर में तलाशा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह लूट नहीं झगड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार थाना साहनेवाल की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के कुछ लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह हत्या है या हादसा पुलिस जांच में जुटी है।

    महिला संगीता का आरोप है कि वीरवार की दोपहर गणपति कालोनी निवासी उसके जीजा विजय और बहन कुशुम बाइक से घर लौट रहे थे। जब वह संगोवाल डीमार्ट के पास पहुंचे तो वहां बैठे तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया और तेजधार हथियार उनकी गर्दन पर रख दिया। आरोप है कि उन युवकों ने विजय का मोबाइल व कुशुम से जबरन नकदी छीन ली।

    वह किसी तरह घर पहुंचे और परिवार को बताया कि उक्त युवक अभी भी उसी जगह पर बैठे हैं। वह कुछ लोग वहां गए और उन युवकों से कहा कि वह पैसे रख लें और उनके आईडी प्रूफ दे दें। इस बीच उन युवकों ने बहस करनी शुरू कर दी और एक युवक नहर में कूदकर दूसरी ओर निकल गया। जिसने गांव के लोगों को बताया कि कुछ लोग उनके दोस्तों को बगैर मतलब पीट रहे हैं।

    संगीता का आरोप है कि कुछ ही देर में गांव के लोग आए और उन्होंने बगैर बात सुने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। संगीता का आरोप है कि अब दूसरा पक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि एक युवक उन्हीं के डर से नहर में कूदा है। लेकिन वह युवक नहर में कूदकर दूसरी ओर निकल गया था और वही गांव के लोगों को बुलाकर लाया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

    गांव संगोवाल के सरपंच ने आरोप लगाया कि पुल पर विवाद काफी बढ़ गया था। जहां तीन युवकों पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया। जिसके डर से एक युवक नहर में कूद गया। हमला करने वालों ने उसे नहर से निकालने की जगह उस पर ईंट-पत्थर मारने शुरू कर दिए। आरोप है कि इस कारण वह नहर में डूब गया।

    इसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने संगोवाल पुल पर धरना देकर रोड को जाम कर दिया। थाना साहनेवाल की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और कार्रवाई का आश्वासन देकर कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया।

    ADCP करणबीर सिंह का कहना है कि फिलहाल जांच में यह मामला लूट का नहीं बल्कि लड़ाई-झगड़े का सामने आया है। जानकारी मिली है कि एक युवक नहर में भी गिरा है। अब वह नहर से निकल गया या नहीं इसका पता किया जा रहा है। जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।