लुधियाना में ट्रांसपोर्ट बुकिंग के जाल में फंसा कंपनी मालिक, शातिर ठग ने उड़ाए 90 हजार

लुधियाना में एक कंपनी मालिक को ट्रांसपोर्ट बुकिंग के नाम पर ₹90 हजार की ठगी का शिकार होना पड़ा। धोखेबाज ने ट्रक बुकिंग करके पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। बिल्टी मांगने पर फोन बंद कर दिया। असली ट्रांसपोर्ट मालिक के आने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, लुधियाना। ट्रांसपोर्ट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक शातिर ने ट्रक बुकिंग का झांसा देकर कंपनी मालिक से 90 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब कंपनी मालिक ने बिल्टी की मांग की तो आरोपी ने फोन बंद कर दिया। मामले ने तब तूल पकड़ा जब असली ट्रांसपोर्ट मालिक मौके पर पहुंचा और विवाद की स्थिति पैदा हो गई।

लेबर चौक स्थित मशीन निर्माण कंपनी के मालिक सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें बंगाल में माल भेजना था। इसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट से संपर्क किया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति ने खुद को ट्रांसपोर्टर बताकर उनसे बातचीत की और दो ट्रक बुक कर दिए। सौदा 1.04 लाख रुपये में तय हुआ।

शुक्रवार शाम को आरोपी ने दो ट्रक कंपनी में भिजवा दिए, जिनमें सुनील ने अपना माल लोड करवा दिया। इसके बाद आरोपी ने कॉल कर 70 प्रतिशत पेमेंट की मांग की। सुनील ने पहले 70 हजार रुपये और बाद में दो बार में 20 हजार रुपये और ट्रांसफर कर दिए।

सुनील के मुताबिक, जब उन्होंने बिल्टी की मांग की तो आरोपी ने फोन बंद कर दिया। ट्रक चालकों से पूछताछ करने पर असली ट्रांसपोर्ट मालिक मौके पर पहुंचा। उसने साफ किया कि ट्रक बुकिंग तो उसकी ओर से की गई थी, लेकिन उसके पास कोई पेमेंट नहीं पहुंची।