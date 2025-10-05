Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुधियाना में बाइक सवार बदमाशों को रोका तो पुलिसकर्मी पर की फायरिंग, गोली लगने से राहगीर घायल

    By Gagandeep Rattan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:11 PM (IST)

    लुधियाना में पखोवाल रोड पर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच गोलीबारी हुई। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी जिसमें एक राहगीर घायल हो गया। घायल राहगीर ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाके पर बाइक सवारों को रोका तो मुलाजिम को धक्का दिया। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, लुधियाना। रविवार को शहर में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई, जब पखोवाल रोड पर ललतों गांव के पास पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोली चौकी के पास मौजूद एक राहगीर को लगी, जिसने पुलिस की मदद के लिए दोनों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन बदमाश फारर हो गए। घायल व्यक्ति की पहचान डेहलों निवासी लखविंदर सिंह (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है और पुलिस की एक टीम आरोपितों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है।

    पुलिस ने बताया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (ईआरएस) की इंचार्ज सुनीता ने रविवार दोपहर लालतों इलाके के पास पखोवाल रोड पर एक नाका लगाया था। यहां संदिग्ध लोगों की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो लोग चौक की ओर आते दिखाई दिए। उन्हें संदिग्ध मानते हुए पुलिस टीम ने उन्हें चौक पर रुकने का इशारा किया।

    बाइक सवारों ने बाइक रोक ली, लेकिन पुलिसकर्मी को धक्का देकर भागने की कोशिश की। पुलिस बाइक सवारों के पीछे लग गई। इस दौरान सड़क पर जा रहे राहगीरों को भी पता चल गया कि पुलिस उक्त शख्स का पीछा कर रही है।

    पुलिस की मदद करने के लिए एक राहगीर लखविंदर सिंह आया और उसने बाइक सवार बदमाशों को दबोच लिया। लेकिन उक्त युवकों ने पिस्तौल निकालकर पहले लखविंदर की जांघ में गोली मारी और फिर पुलिस की तरफ भी फायरिंग की।

    वारदात को अंजाम देकर आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कंट्रोल रूम पर आरोपितों की बाइक के बारे में मैसेज छोड़ दिया और खुद लखविंदर को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहीं, पुलिस की एक टीम काफी घंटों कर आरोपितों का पीछा करती रही, लेकिन आरोपित गलियों में से होते हुए फरार होने में कामयाब हो गई।

    उधर, एसएचओ अवनीत कौर ने कहा कि पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी, जहां से आरोपित पुलिस को धक्का देकर भागे हैं। रास्ते में एक राहगीर ने उन्हे पकड़ने की कोशिश की, तो उसकी जांघ में गोली मार दी। आरोपितों की तलाश में टीम लगी हुई है, जल्द वो पकड़े जाएंगे।

    सीसीटीवी से बाइक का नंबर खंगाल रही पुलिस

    इस घटना के बाद पुलिस ने उक्त रोड के 7 के करीब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है। इनमें से आरोपितों की बाइक का नंबर तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि बाइक का नंबर क्लीयर नहीं था, उसके कुछ अक्षर मिटे हुए थे। पुलिस उनकी लोकेशन की मैपिंग कर रही है, ताकि पता चल सके कि वो कहां कहां से निकले हैं। इसलिए बाकी के कैमरों को चैक किया जा रहा है।

    लुधियाना में फायरिंग पर फायरिंग

    फायरिंग के मामले लुधियाना में लगातार हो रहे हैं। पिछले 15 दिन की बात करें तो फायरिंग की 6 के करीब घटनाएं हो चुकी हैं। इन वारदातों में देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि लुधियाना में भारी मात्रा में असलाह है, जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है।

    ये हैं मामले

    • साहनेवाल में कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या।
    • राम नगर इलाके में पड़ोसी ने युवक की गोली मारकरी हत्या की।
    • टिब्बा इलाके में धार्मिक कार्यक्रम में युवक की गोली मारकर हत्या।
    • रंजिश के चलते डाबा इलाके में की फायरिंग।