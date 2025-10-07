Language
    मां की मौत का बदला लेने के लिए दी सुपारी, लुधियाना में बैंक मैनेजर पर फायरिंग

    By Vinod Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:20 PM (IST)

    लुधियाना के फिरोजगांधी मार्केट में बैंक मैनेजर विशाल बांसल पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए शूटर्स को सुपारी दी थी। 2024 में बैंक मैनेजर की कार से आरोपी की मां की दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

    मां की मौत का बदला लेने के लिए बैंक मैनेजर पर करवाई फायरिंग (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, लुधियाना। फिरोजगांधी मार्केट में एक निजी बैंक के मैनेजर विशाल बांसल पर फायरिंग करने वाले पांच आरोपियों में से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपित अभी भी फरार हैं। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपितों में से एक ने फायरिंग करने के लिए चार लोगों को सुपारी दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना 25 सितंबर की रात करीब आठ बजे हुई, जब मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बैंक मैनेजर पर गोली चलाई, जिससे विशाल के हाथ में चोट आई। उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि 2024 में बैंक मैनेजर की कार की टक्कर से आरोपित दीपक मेहरा की मां की मौत हो गई थी और उसकी बहन घायल हुई थी।

    इस घटना का बदला लेने के लिए दीपक ने चार शूटर्स को दो लाख रुपये की सुपारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपित दीपक मेहरा और उनके बीच तय हुआ था कि कुछ पैसे एडवांस मिलेंगे और बाकी के पैसे फायरिंग के बाद। दीपक मेहरा ने उन्हें आधी रकम एडवांस में दे दी थी और बाकी की रकम नहीं दी क्योंकि फायरिंग में बैंक मैनेजर बच गया था। पुलिस ने दीपक मेहरा, ललित और संदीप को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।