मां की मौत का बदला लेने के लिए दी सुपारी, लुधियाना में बैंक मैनेजर पर फायरिंग

लुधियाना के फिरोजगांधी मार्केट में बैंक मैनेजर विशाल बांसल पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए शूटर्स को सुपारी दी थी। 2024 में बैंक मैनेजर की कार से आरोपी की मां की दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, लुधियाना। फिरोजगांधी मार्केट में एक निजी बैंक के मैनेजर विशाल बांसल पर फायरिंग करने वाले पांच आरोपियों में से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपित अभी भी फरार हैं। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपितों में से एक ने फायरिंग करने के लिए चार लोगों को सुपारी दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह घटना 25 सितंबर की रात करीब आठ बजे हुई, जब मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बैंक मैनेजर पर गोली चलाई, जिससे विशाल के हाथ में चोट आई। उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि 2024 में बैंक मैनेजर की कार की टक्कर से आरोपित दीपक मेहरा की मां की मौत हो गई थी और उसकी बहन घायल हुई थी।