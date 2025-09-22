लुधियाना में जालसाजी के आरोपी से पुलिस की हाथापाई, पति-पत्नी के खिलाफ केस दर्ज
लुधियाना के ईशर नगर में जालसाजी के एक मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की हुई। थाना सदर पुलिस ने मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसकी पत्नी कमलप्रीत कौर फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। ईशर नगर में जालसाजी के मामले में नामजद आरोपित को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गई। थाना सदर पुलिस ने मुख्य आरोपित को पकड़कर केस दर्ज कर लिया है।
वहीं, आरोपित की पत्नी को भी नामजद किया है। आरोपितों की पहचान गांव गिल निवासी सुखविंदर सिंह और कमलप्रीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में हवलदार गुरसेव सिंह ने बताया कि 20 मार्च को थाना डिवीजन नंबर 5 में आरोपित सुखविंदर सिंह के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था।
15 सितंबर को वह एएसआई गुरमेज लाल और सिपाही कमलदीप सिंह के साथ आरोपित को गिरफ्तार करने गए थे। जब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपित भागने लगा।
जिसमें उसकी पत्नी ने सहायता की। आरोपितों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की और गाली-गलौज भी की। पुलिस ने सुखविंदर सिंह को पकड़ लिया है, जबकि उसकी पत्नी फरार है।
