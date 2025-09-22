लुधियाना में जालसाजी के आरोपी से पुलिस की हाथापाई, पति-पत्नी के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, लुधियाना। ईशर नगर में जालसाजी के मामले में नामजद आरोपित को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गई। थाना सदर पुलिस ने मुख्य आरोपित को पकड़कर केस दर्ज कर लिया है।

वहीं, आरोपित की पत्नी को भी नामजद किया है। आरोपितों की पहचान गांव गिल निवासी सुखविंदर सिंह और कमलप्रीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस को दी गई शिकायत में हवलदार गुरसेव सिंह ने बताया कि 20 मार्च को थाना डिवीजन नंबर 5 में आरोपित सुखविंदर सिंह के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था।